【武漢肺炎】醫管局未來4周減非緊急服務　預約手術須押後延期

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，醫管局今（10日）宣布，公立醫院計劃在未來4星期逐步調整非緊急服務及非必要服務，以集中人手及資源應對疫情挑戰。 專科門診會逐步減少服務量，例如耳鼻喉科會先集中診治術後覆診及需定期監察的癌症病人，其餘覆診會另行安排；緊急手術服務則維持正常，癌症治療等必要手術外，預約手術、非緊急及例行臨床檢查，則會延期進行。醫管局向受影響病人致歉。

張子峯醫生指，未來數星期，將進入對抗新型冠狀病毒疫情的關鍵時刻，調整服務可減少醫院內人流，減低交叉感染風險。（資料圖片）

醫管局：未來數星期抗疫關鍵時刻

醫管局中央指揮委員會召開會議檢視疫情最新情況，決定需調整公立醫院服務，集中維持緊急及必需的服務，包括處理疫情，以及其他緊急臨床服務。醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯醫生指，未來數星期，將進入對抗新型冠狀病毒疫情的關鍵時刻，調整服務可減少醫院內人流，減低交叉感染風險；另一方面亦可讓醫護人員集中精神，處理疫情及加強執行感染控制措施。

張續指，公立醫院專科門診會逐步減少服務量，例如耳鼻喉科會集中診治術後覆診及需定期監察的癌症病人；專科門診會聯絡其他病情穩定及病況輕微的病人，另行安排覆診日期，及為病人覆配藥物。

手術服務方面，緊急手術服務維持正常，預約手術除了癌症治療等必要手術外，將會全部延期進行。至於非緊急及例行的臨床檢查，例如內窺鏡、胃鏡等亦會安排延期進行。

初生嬰兒黃疸會分流至私家醫院

醫管局亦與數間私家醫院開展公私營協作計劃的協商，分流部分公立醫院病人於私家醫院接受診治，病人只需繳付公立醫院費用，現已就初生嬰兒黃疸治療達成初步合作協議。

張子峯希望市民體諒有關服務調整安排，並向受影響的公立醫院病人致歉。