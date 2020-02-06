【武漢肺炎】醫管局設「指定診所」助輕症病人　一文看十八區選址

「武漢肺炎」疫情在香港持續蔓延，本港至今已有22宗確診個案。食物及衞生局副局長徐德義今天（6日）在記者會表示，醫管局會按疫情，逐步啟動「指定診所」，以便病徵輕微的市民求醫。「指定診所」在全港十八區都各有一間，但首階段醫管局只會啟用其中7間。 醫院管理局晚上公布十八區「指定診所」名單，例如油尖旺區選址在油麻地炮台街 145 號一樓的普通科門診診所；灣仔區則選擇了灣仔皇后大道東 282 號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地下的貝夫人普通科門診診所。

▼九龍灣啟仁街的普通科門診診所▼

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醫管局早前提出會因應疫情設立「指定診所」接收病人。徐德義今天表示，由於本港的本地感染個案增多，社區感染風險提升，醫管局會按疫情發展需要，分階段啟用「指定診所」，對象是病徵輕微的病人，例如有發燒或上呼吸道感染徵狀的人，希望盡快找出感染個案，及早處理，減低社區傳播的風險。

徐德義稱，當局已經預備好指定診所的軟件及硬件，包括做好感染控制、分隔病人及分流病人，也為員工提供培訓及指引，有需要時兩日內可以啟用。他稱，診所會在周一至周日及公眾假期提供服務，服務包括開藥、病毒測試、驗血、照X光等，而衞生署也會每天提供病毒化驗服務。

徐德義在記者會表示，醫管局會按疫情，逐步啟動「指定診所」，以便病徵輕微的市民求醫。 （余俊亮攝）

指定診所本身是當區的普通科診所，徐德義坦言，當指定診所啟用後，部分普通科門診服務會減少，病人或需轉到其他診所。被問到有九龍灣居民曾反對當區的指定診所，徐德義指，現時市民亦會到私家醫生、普通科門診等求診，「指定診所」是提供多一個平台讓病情輕微者求診，而當局已經調節診所的通風，確保氣流正確，又分隔不同病人，診所內的病人可得適當保護，不會互相感染。他希望市民體諒指定診所對抗疫的重要性，同心抗疫。

醫管局總行政經理（基層及社區醫療服務）夏敬恒則指，現時有18間診所可以用作「指定診所」，但首階段只會在7個醫院聯網各啟用一間，不過仍未公布是哪7間。

夏敬恒則指，現時有18間診所可以用作「指定診所」，但首階段只會在7個醫院聯網各啟用一間。 （余俊亮攝）