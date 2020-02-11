【武漢肺炎】長康邨確診患者廁所排氣管相片曝光　政府：涉被改裝

青衣長康邨康美樓低層及中層07單位，先後有住戶確診「武漢肺炎」，政府今日凌晨緊急疏散康美樓與患者住在同一座向單位的百多名居民。政府今日（11日）在Facebook專頁「添馬台Tamar Talk」宣布，初步調查發現，涉事單位厠所排氣管曾被改裝，亦未有妥善密封，病毒有機會經管道空隙進入單位。政府強調，屬於Y2型設計的康美樓渠道設計符合法例要求，呼籲Y2型公屋住戶毋須過份擔心。

政府初步調查顯示，調查發現涉事單位的厠所排氣管曾被改裝，及未有妥善密封，故有機會導致病毒經管道空隙進入該07 單位。（「添馬台 Tamar Talk」facebook專頁截圖）

政府今日凌晨公布本港第42個新型肺炎個案，患者與第12宗個案同為青衣長康邨康美樓住戶，樓層相距十層，但均屬07室單位。為安全起見，政府緊急撤散康美樓同一單位的居民。

政府今日公布，專家初步檢視涉事及其他部分07單位，發現涉事單位厠所排氣管曾被改裝，亦未有妥善密封，估計病毒有機會經管道空隙進入該07 單位。

Y2型公屋符法例要求

政府表示，專家正詳細調查事件，個案感染原因仍須調查，但重申康美樓的Y2型設計完全符合香港法例要求，包括建築物法規中污水及去水渠和廁所排氣管，以及環境衛生安全要求，呼籲Y2型公屋住戶毋須過份擔心。