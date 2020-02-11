【武漢肺炎】打邊爐家族患者疑傳人　二姨MOKO北京樓同事初步確診

本港近日由新型冠狀病毒引起的「武漢肺炎」疫情擴大，一個家族19人到Lento Party Room打邊爐及BBQ後，至今共有11人確診。至少三人在從事飲食業，當中兩人在美心集團的「北京樓」廚房工作，另有一人在富臨集團的灣仔「陶源酒家」製造。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（11日）透露，其中一名在北京樓工作的確診者，一名同事不適入院，初步測試對新型冠狀病毒是呈陽性，現仍有等候覆驗結果。美心稱從衞生署獲悉該名員工在旺角新世紀廣場北京樓工作。 一名60歲女清潔工也確診，她是該家族中首名患者的確診父親的同事。 由於早前被確診的病人曾在酒樓工作，被問及進食確診者所做食物受感染的風險，張竹君稱，若進食其製作的食物經徹低煮熟食物，受感染的風險並不高，但若食物製成後再與確診者有接觸，仍有一定風險存在。

香港在2月9日新增10宗確診個案，當中9人來自一個家族，他們均曾在年初二（1月26日），到觀塘Lento Party Room一同打邊爐及燒烤，到10日再多兩名有出席成員確診。其中三名確診的家族成員從事飲食業，其中兩人於旺角新世紀廣場MOKO及中環歷山大廈的美心集團在北京樓工作，另一人於灣仔菲林明道富臨集團旗下的陶源酒家工作。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（11日）在例行記者會上透露，一名與北京樓工作人士不適入院，該人士與其中一名「打邊爐家族」確診者是同事，該人士經初步檢測，對新型冠狀病毒是呈陽性，惟仍有候再覆驗。張未透露該個案人士的年紀或性別，也未有指出懷疑個案來自旺角或是中環的北京樓分店。

美心集團晚上回應稱，從衞生防護中心今日的新聞發布會中得悉，有指北京樓旺角新世紀廣場分店有另一名於廚房工作的員工初步測試對新型冠狀病毒是呈陽性，現仍等候覆驗結果，正向衞生防護中心了解詳情。

打邊爐家族確親父親 60歲清潔工同事確診

張竹君今日透露，第44名患者為另一名打邊爐家族患者的同事，是一名清潔工。衞生署其後補充說，該打邊爐家族患者為第30名患者。

資料顯示，第30名患者為該打邊爐家族中首名確診者、即24歲青年的68歲父親，其清潔工同事為一名60歲婦人。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，打邊爐家族一名患者在北京樓同事。（高仲明攝）

食物接觸過確診者 未煮熟存風險

與確診患者共事是否會增加高風險，張竹君稱，確診患者在發病後已沒有上班，未有正面回應，至於進食由確診患者所製作的點心是否會有風險？張說若其製作的食物已徹底煮熟，受感染的風險並不高。不過，若食物煮熟後再接觸到確診患者，張說：「風險係存在。」

富臨集團表示，昨日（10日）已在確診者工作的店舖進行徹底清潔和消毒，所有已開封或經過處理的食物已棄掉，並決定今日起關閉灣仔分店14天。分店所有員工將自行隔離14天，公司會密切跟進他們的健康狀況。​確診的其中一名打邊爐患者，在該酒家點心部工作。

旺角新世紀廣場北京分店已經停業，惟未知是否有在此工作人士受感染。（李澤彤攝）

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