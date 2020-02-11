【武漢肺炎】深水埗明哥派飯、口罩防疫包　受惠長者：救咗我好多

武漢肺炎疫情在全球持續擴大，社區人心惶惶，全城搶購口罩。經營北河同行飯店、人稱「深水埗明哥」的陳灼明早前（11日）獲贈米和新世界捐出的口罩、搓手液防疫包，今日適逢飯店「派飯日」，將飯盒連同上述物次一併轉贈至到場的長者。 黃女士表示今日排隊取飯盒時，有義工告知口罩等物資一同派發，透露家中僅剩數個點罩，坦言「真係好開心啊，明哥救咗我好多」。明哥笑言活動猶如「補獲」，政府或其他機構遺留的人，就由他們「幫到幾多得幾多」。

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本港近日湧現搶購潮，全城瘋狂搶購口罩、消毒藥水等防疫用品。北河同行飯店除了日常的派飯活動外，今日亦加入派防疫物資行列，老闆明哥表示，有400位老人家登記了每逢星期二可到他的飯店免費取飯，今日有機構贊助派一公斤的米，以及新世界發展贊助口罩、洗手液、消毒濕紙巾三寶，今日便一併派發給前來領取免費飯的老人家，飯店亦在今日下午上門派飯時派米和口罩。

明哥說近日有老人家沒有口罩不敢出門，市面搶購口罩、食米和消毒用品等，老人家亦不夠其他人爭，希望可以幫到他們。他呼籲年輕人多關心老人家，看到鄰居不妨多與他們聊天，看看他們是否需要幫助。明哥又謂不會批評政府措施，指不同人有不同方法，又謂飯店「從來冇拎過佢地（政府）一個仙，所以冇審批嗰啲程序，更快更容易幫到啲老人家同露宿者」。

今日四時半已到達飯店的黃女士，表示現場有義工告知有口罩派，便隨即排隊。黃女士透露「屋企有5個人啊，但係得番幾個口罩，真係好唔夠用」，續言今日除了取飯盒外，更有口罩、消毒紙巾和消毒噴霧等防疫物資，另送米和橙，黃女士坦言「真係好開心啊，明哥救咗我好多，祝佢身體健康、生意興隆！」

除此以外，有長者今日12時就已到場排隊，她稱不知道今日有口罩派，原先到明哥店舖只為取飯盒，得悉會派發口罩及防疫用品，她感到「好開心」。婆婆續言家中兩老僅剩6個口罩，面上戴著的口罩已用了兩日，如今派發有防疫用品，婆婆坦言「有得食就已經好開心咯！」