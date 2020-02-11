【武漢肺炎】全城口罩荒！社署職員幫阿婆搵口罩　致電區議員求救

武漢肺炎爆發後，民間口罩短缺，連政府部門亦鬧「口罩荒」。中西區水區議員何致宏今(11日)在facebook出帖文，表示收到社會福利署職員來電，「話有一個阿婆冇口罩，但佢地冇得派，問我有冇得派」何致宏在帖文中反問「政府係咪痴左線?自己冇口罩派就問區議員有冇?夠膽問嗰下好野」。 中西區區議會上月底通過撥款130萬做社區防疫，包括購買口罩及洗手液，何致宏趁機向民政署追貨，指當局仍然一個口罩都未買到。

中西區水區議員何致宏收到社會福利署職員來電，向他查問有無口罩供應。(何致宏facebook)

何致宏回覆《香港01》查詢時表示，來電的社署人員屬社會保障辦事處中西區人員，而社會保障辦事處日常是負責協助生活有困難的基層人士，一般處理綜援、臨時住屋等問題。他相信對方為長者找口罩之舉並非政府指引的工作內容，「我諗佢都係好心啫」。

何表示，接到來電當下覺得出奇，「第一次聽到政府要向區議員撲口罩」。他表示該職員並沒有透露社會福利署內部是否已經沒有口罩存貨，而且對方亦沒有留下該長者的聯絡電話，而他自已亦沒有口罩可以提供。

至於區議會的防疫物資，何致宏表示目前民政署只買到少量洗手液，每支約十幾毫升，每個區議員僅分得140支，「好頭痛，我區有7000選民，唔知點分好。」他擔心貨量太少派發時會出現混亂。