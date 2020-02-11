【武漢肺炎】香港郵政「口罩先派」　料本周內派一萬件涉口罩郵件

香港「一罩難求」，不少市民轉至海外郵購口罩。香港郵政今日（11日）宣布，署方於農曆年後一直以「口罩先派」為原則，優先處理內載口罩的特快專遞郵件，至今已處理並派遞逾30,000件此類郵件。 香港郵政又指，本星期抵港的郵件量較平日突然急增八成，當中約七成為特快專遞郵件，估計在過去數天接收約10,000件內載口罩的特快專遞郵件，將於明日（12日）調派同事派遞，料本周完成派件。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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香港郵政今日（11日）宣布，於農曆年後一直以「口罩先派」為原則，優先處理內載口罩的特快專遞郵件，至今已處理並派遞逾30,000件此類郵件。惟這星期抵港的郵件量較平日突然急增八成，當中約七成為特快專遞郵件，估計在過去數天接收約10,000件內載口罩的特快專遞郵件。



安排夜間派遞特快專遞郵件

為盡快將內載口罩的郵件派予市民，郵政將由明日（12日）起除維持特快專遞星期一至六的收寄及派遞服務外，更會特別從其他組別調配額外人手處理特快專遞郵件及安排夜間派遞特快專遞郵件，同時亦會恢復每日郵件派遞服務，以處理急增的郵量；估計這批突然急增的內載口罩郵件可於本周內完成派遞。

香港郵政強調，會繼續關注員工的職業健康與安全，並已加強工作間的清潔消毒及向同事提供包括口罩及酒精消毒紙巾等防護裝備。同時，也會視乎郵件量，再檢視有關郵政服務的安排。