【武漢肺炎】東區放射科口罩量剩10多日　聯網總監：有需要會補貨

新型冠狀病毒肺炎疫情在本港蔓延，本港確診個案已增至49宗。公立醫院醫護人員近月來不時投訴醫院管理局提供的醫療裝備不足，更限制用量。 有醫護人員向《香港01》透露，東區醫院放射科的N95只剩下18日用量，而外科口罩更只剩下12日用量。港島東醫院聯網總監、東區醫院行政總監陸志聰解釋，院方近來決定在小型貨倉放置口罩存量定為14天，需要時才補貨，以增加調動的彈性。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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有醫護人員向《香港01》透露，東區醫院放射科的N95口罩只剩下18日用量，而外科口罩更只剩下12日用量。港島東醫院聯網總監陸志聰解釋，每個部門都有一個小型貨倉，而院方近來決定在這類貨倉放置口罩存量「定為14天」，需要時才補貨，「如果放太少就唔夠用，但如果放太多，個個部門都放咁多，調度的彈性就唔高。」他亦認為，存放14天用量於貨倉屬恰當估算，因為因應疫情，放射科近來的預約檢查減少。

東區醫院：無限制員工於高風險程序時防護裝備的用量

東區醫院發言人就回覆指，為確保在貨源供應緊張下，前線醫護人員有足夠防護裝備照顧病人，院方建議員工按醫管局的感染控制指引謹慎使用個人防護裝，各臨床部門亦審慎管理部門庫存，惟本院強調，並無限制員工在進行高風險程序時防護裝備的用量。

上周醫管局員工陣線發動罷工，其中一項訴求就是要求醫管局為員工提供充足裝備。 （資料圖片／鄭子峰攝）

網上有圖片顯示，屯門醫院向該院內科醫生派發口罩，當中有一張紙條，註明口罩由特別座秘書統一分派給各醫生，每人每天獲發一個，每7天派發一次共7個。

屯院內科醫生一日僅領一口罩

屯門醫院發言人表示，該院內科部日前提醒醫護人員需合理使用個人防護裝備物資，惟沒有硬性規定醫護人員每日可使用口罩數量，部門得悉後已即時更正不恰當的口罩發放方式，並即時聯絡醫生同事解釋。屯門醫院強調，院方有足夠的個人防護裝備，供醫護人員進行臨床服務，而醫院亦會定期向醫院管理局添補存貨，以確保供應穩定。

東區醫院。（資料圖片）

另外，聯合醫院昨天向醫護講述裝備的存量時，一張簡報顯示該院的外科口罩共有5000多箱，預計只可使用5天，而藍色的保護衣也只有約萬件，料只足夠用5.4天，情況令不少醫護人員擔憂。

馬仲儀：周末未及補貨 但全港醫院皆缺口罩防護衣

在該院工作的公共醫療醫生協會會長馬仲儀直言，由於聯合醫院貨倉在周末過後未及補貨，存量才會顯示只剩5天，但她也指出，全港醫院的口罩及保護衣都嚴重短缺，聯合醫院已不是最嚴峻的一間，每間醫院都各自有限制醫護使用裝備的措施。公共醫療醫生協會及前線醫生聯盟今天與醫管局開會，促請當局跟進裝備短缺的情況，亦要求公開裝備數字，及劃一各間醫院的分配準則，而醫管局就稱正在採購，坦言全球的保護衣也短缺。

陸志聰解釋，院方近來決定在小型貨倉放置口罩存量定為14天，需要時才補貨，以增加調動的彈性。 （資料圖片）

聯合醫院發言人澄清，該院的口罩整體存量並非不足一周，有關數字只是反映當時的倉庫存量，並不包括已派送到各個臨床部門的個人防護裝備存量，發言人強調院方有足夠的個人防護裝備，供醫護人員進行臨床服務，而醫院亦會定期向醫院管理局添補存貨，以確保供應穩定。

聯合醫院發言人亦指，隨著疫情發展，醫院個人防護裝備的使用量，在近期顯著上升，院方已強化對員工穿戴合適個人防護裝備的培訓，並建議員工要謹慎使用個人防護裝備。院方強調，醫院沒有限制進行高風險程序時的個人防護裝備用量，並有清晰基本個人防護裝備指引供同事參考。