【武漢肺炎】中招住戶涉改排氣管　房署稱每10年檢查排氣排污系統

青衣長康邨康美樓2宗武漢肺炎確診個案，患者二人住同一座向的高低層單位。當局發現，住在較低層的62歲女患者單位，接駁糞渠的排氣管接駁位沒有封密，是病毒來源。房屋署表示，房委會轄下的Y型設計樓宇於1984至1991落成，相關排污設施符合當時的法例規定，包括設在廁所內的座廁排氣管。 署方又指會為主動勘察公屋單位內的排水和排汚系統，樓齡介乎 10 至30 年的租戶單位，會安排每十年進行一次勘察；樓齡超過 30 年的樓宇，則加密至每五年一次。

第12宗個案為一名75歲男子，居於青衣長康邨康美樓，曾於1月10日至14日到訪澳門並即日往返。其後於1月22日出現咳嗽及呼吸困難，1月24日往瑪嘉烈醫院求醫，並入院接受治療。（梁鵬威攝）

本港第12宗確診個案為一名75歲男子，居於青衣長康邨康美樓，曾於1月10日至14日到訪澳門並即日往返。其後於1月22日出現咳嗽及呼吸困難，1月24日往瑪嘉烈醫院求醫，並入院接受治療。其後，居於不同樓層的07單位住戶亦受感染，政府周二(11日)凌晨撤離該幢樓所有07室住戶，並發現較低層的62歲女患者單位，接駁糞渠的排氣管接駁位沒有封密，有可能是病毒來源。

Y型設計樓宇排污設施符合法例規定

康美樓在1986年入伙，屬於公屋的Y2型設計。房屋署回應《香港01》查詢時稱，該住戶並沒有向房屋署申請改裝排氣管，稍後會聯絡戶主處理。雖然目前仍未能確定新型冠狀病毒是通過排污渠傳播，但署方已經派人到新確診患者居住的低層07號單位進行消毒，工程人員在視察後亦立即封閉該住戶自行在其洗手間改裝的排氣管，杜絕風險。

署方又指，房委會轄下的Y型設計樓宇於1984至1991落成，相關排污設施符合當時的法例規定，包括設在廁所內的座廁排氣管。

政府公布長康邨低層患者，原來自行切開了排氣管。（添馬台FB圖片）

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未經房屋署批准 勿改裝單位的渠管

發言人指，在全方位維修計劃下，署方會主動定期勘察樓齡達10 年或以上的公共租住房屋單位的室內狀況，包括單位內的排水和排汚系統，並提供全面的維修服務。為使樓宇得到適時的維修，房委會為樓齡介乎10至30年的租戶單位安排每十年進行一次的勘察；樓齡超過30年的樓宇，則加密至每五年一次。

房署：改裝單位渠管或違例

房屋署強調，政府撤離07單位住戶是預防性措施，現階段未能排除病毒任何傳播的可能性。署方已張貼通告呼籲居民，為地台的去水位加水以防乾涸，亦要在沖廁時蓋上廁板，可減低傳播風險。發言人，呼籲住戶，未經房屋署批准，不要改裝單位的渠管，否則可能違反建築物條例。住戶如發現單位設施有損壞，包括排氣管，可透過「日常家居維修服務」聯絡屋邨辦事處跟進。