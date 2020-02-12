【武漢肺炎】護士總工會稱伊院700盒口罩失竊　院方否認接獲報告

新型冠狀病毒在社區持續蔓延，但公營醫院前線裝備僅餘一個月存量。香港護士總工會會長蘇肖娟接受傳媒訪問時表示，各醫院口罩失竊情況嚴重，當中伊利沙伯醫院更有700盒口罩失竊。伊利沙伯醫院今日（12日）回覆查詢指，未接獲有病房被盜竊700盒口罩的報告，醫院如有發現任何人盜竊公物，均會轉交執法部門跟進。

香港護士總工會會長蘇肖娟（圖中）接受傳媒訪問時表示，各醫院口罩失竊情況嚴重，當中伊利沙伯醫院更有七百盒口罩失竊，不過，醫院回覆查詢時否認。（資料圖片）

香港護士總工會會長蘇肖娟接受傳媒訪問時表示，據知自一月中起，各醫院有大量口罩失竊，數目由十幾盒至幾百盒不等。她續指，情況在各聯網的龍頭醫院較為嚴重，其中伊利沙伯醫院一病房前後更有七百盒口罩失竊。伊利沙伯醫院回覆查詢指，未接獲有病房被盜竊700盒口罩的報告，醫院如有發現任何人盜竊公物，均會轉交執法部門跟進。

蘇又批評，有部份前線醫護濫用防護裝備，如每小時更換一個口罩。院方回覆指，隨著疫情發展，醫管局保護裝備的使用量近期顯著上升，醫院亦一直密切監察各類個人保護裝備的使用量，並根據工作需要向員工分發個人保護裝備，強調員工應該審慎使用有關物資，會繼續與員工保持溝通。