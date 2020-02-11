【武漢肺炎】護協周四發動後續行動　籲會員反映裝備不足問題

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎肆虐全球多個地方，並已持續多個月，本港前線醫護人員多次反映裝備不足及政府當局未能正視全面封關的訴求，日前曾有前線醫護人員代表發起大規模罷工行動，其中一個訴求是要求醫管局提供充夠裝備。擁有31,000多個會員的香港護士協會今日（11日）進行會員大會，商討後續對策，主席李國麟於會議後表示，將於本周四（13日）發動後續名為「保護你」行動，鼓勵會員將裝備不足問題告知協會，並會一併向醫院管理局發表意見及在社交網站列出問題所在，呼籲會員積極參與行動。

護士協會今日（11日）舉行緊急會員大會，主席李國麟（左三）稱通過舉行「保護你」工業行動。（梁煥敏攝）

護士協會今日（11日）舉行緊急會員大會，主席李國麟會後公佈，60票的代表票當中，委員以47票對13票，通過接力「護協」發動工業行動，並以57票贊對、3票反對，通過舉行「保護你」工業行動，並在會上曾有討論罷工、怠工等行動。

自10月以來未曾計劃罷工

李國麟指，協會由本周四（13日）開始行動，預計會員將會向他們舉報所工作的醫院、部門對於保護裝備不足問題，並同時不排除發動第二波工業行動。他表示，該會有3萬名會員，當中三分二在醫管局工人作，今日出席會議的會員代表大約有80人，他強調此次並非罷工，並稱協會自10月以來，沒有計劃罷工。

須向Dirty team護士每日提供兩個N95口罩



李國麟又表示，「保護你」工業行動是指醫管局必須達到房房保護標準：住院病人需有兩個口罩，床尾要有酒精搓手液，保護病人及醫護；醫管局需給予護士每人每日最少有四個外科口罩，以供他們上班、交更、休息後及放工使用，並每日要有四套防護衣；對入了「Dirty team」的，更要每日提供兩個N95口罩、以及眼罩和面罩。認為醫院管理局作為他們的雇主，有必要提供相應保護衣物，令前線人員安心以及確保病人安全。

若護士未能取得標準的保護物品，可致電協會舉報。李指，連日以來，已有不少會員通知保護裝備不足，而他們將會如實公開相關問題，以及與醫院管理局聯絡代為通知，此外，協會同時亦求要與醫院管理局管理層再次開會，商討保護裝備供應問題，當中需要了解現時醫管局裝備的數量、訂貨的詳情及補充裝備的時間表。

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