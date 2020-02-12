【武漢肺炎】打邊爐家族北京樓同事確診　當局憂本地傳播難找源頭

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎，疫情在本港蔓延，近日出現愈多愈多本地感染個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（12日）稱，屬「打邊爐家族」的55歲二姨早前確診，她的51歲男同事今日亦確診，二人在美心旗下餐廳工作，曾經一同吃飯。 張竹君坦言，對病毒傳播情況「有啲擔心」，因不清楚部分個案的病毒源頭，而最近確診的患者均沒有外遊紀錄，不排除本地傳播情況。她續說，當確診個案愈來愈多，而大部分都不能找出源頭，代表本地爆發危險愈大。

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旺角北京樓再有員工確診

張竹君說，本港今日新增一宗確診個案，累計共 50宗。新增個案為51歲男子，是打邊爐家族中24歲男子的55歲二姨的同事，兩人均在美心旗下餐廳工作，曾經一同吃飯。據了解，涉事餐廳為旺角新世紀廣場北京樓。張稱，第50宗確診患者在2月6至9日有上班，另有5名同事與2名確診患者曾一同工作。其中2人曾到廣華醫院求醫，化驗結果為陰性，另外3人正密切監測。廚房另有18名非密切接觸者一同工作，正進行醫學監察。

美心集團於本月10日表示，獲悉分別於旺角新世紀廣場分店及中環歷山大廈分店的北京樓員工，確診感染新型冠狀病毒。兩間涉事分店將暫停營業14日，並已於2月9日晚徹底清潔和消毒。

張竹君坦言，對本地病毒傳播情況「有啲擔心」。（李澤彤攝）

不排除有本地傳播

張竹君坦言對本地病毒傳播情況「有啲擔心」，因不清楚部份個案的病毒源頭，而最近確診的患者均沒有外遊紀錄。張竹君表示，不排除有本地傳播情況，或有病情輕微的患者組成傳播鏈，但未到社區大爆發。張續說，當確診個案愈來愈多，而大部份都不能找出源頭，代表本地爆發危險愈大。

現難擴大呈報範圍

至於是否需要擴大呈報範圍，張竹君則說「比較難」。因大部份病人的病徵類似流感，情況反覆，如果有發燒或呼吸道病徵就要呈報，每日都有好多好多個案，醫管局不會有足夠多地方做隔離照顧。她又說，現時醫管局已加強病毒檢測，如患者不符合基準，但出現肺炎，亦會進行快速測試，公院平均每日檢測700多名患者。

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