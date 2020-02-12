【武漢肺炎】二人違檢疫令被通緝下落不明　追問三日當局仍無回應

港府在2月8日凌晨起，要求從內地抵港的人都需強制檢疫14天，不可離開處所，但在2月10日公布有兩人違反檢疫令，正被警方通緝。不過，當局沒有公布該二人的資料，連日來傳媒追問時，亦沒有回應二人的下落。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天（12日）在例行記者會上，再被追問二人去向時，稱「因為唔係我負責，所以我無呢方面資料」。 記者亦有追問警察公共關係科，至今未有書面回覆，只稱沒有這兩個人的資料。

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記者連番追問失聯約5天的兩名被通緝者去向，張竹君回應指「因為唔係我負責，所以我無呢方面資料」，着記者向有關部門查詢。不過，記者連日來透過電郵向衞生署及警察公共關係科查詢，衞生署沒有回應，警方就指沒有資料。

食物及衞生局長陳肇始前天（10日）在記者會表示，強制檢疫令實施後，有2人因未有按照命令留在指定居所，警方將發出通緝令。而食物及衛生局副秘書長（食物）鄭鍾偉回應記者提問時，稱當局在「過去兩日」都未能找到該兩人。

張竹君再被追問違反檢疫令二人去向，回應指「因為唔係我負責，所以我無呢方面資料」。（李澤彤攝）

《香港01》記者亦有追問警察公共關係科，至今未有書面回覆，只稱沒有這兩個人的資料。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼