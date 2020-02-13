【武漢肺炎】復課日期再延後　學界傾向取消升中面試

新型冠狀病毒疫情持續在本港擴散，教育局局長楊潤雄今（13日）宣布，全港學校復課日期延至不早於3月16日。至於中一自行分配學位收生面試，他指，局方不鼓勵中學面試，但學校若有需要及有足夠的防護措施仍可考慮。 津貼中學議會當然執委、獅子會中學校長林日豐表示，由於復課日期再延遲至三月中，收生面試、計分及評選等工作會非常緊迫，難以趕及4月7日公布正取生結果，故相信大部份學校會傾向取消面試。他以自己學校為例，將會取消面試，除了參考學生成績、操行及課外活動表現，亦會特別留意成績表上的評語，以決定收生。

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中一自行分配學位收生面試一般於本月底至三月舉行，因應疫情學校停課延長兩周至3月16日，教育局局長楊潤雄表示不鼓勵中學面試，但學校若有需要及有足夠的防護措施仍可考慮。

津貼中學議會當然執委、獅子會中學校長林日豐表示，大部份學校升中面試均於三月舉行，今次復課日期由3月2日延至3月16日，預計面試安排、計分及評選工作會非常緊迫，難以趕及4月7日公布正取生結果，故相信大部份學校會傾向取消面試。

林日豐指，以自己學校為例，早前已向學生發出面試通知書，原定面試於3月7日舉行、13日為補考日期，若停課持續，則會取消面試。

參考成績、操行分 特別留意師長評語

他表示，學校收生準則比重為面試佔20%，學業成績及教育局成績次第佔30%，操行佔30%，課外活動表現佔20%。取消面試後，學校將參考其餘項目，按比例調整評分。他續指，新安排下，學校會特別留意學生成績表上的評語，「如果學生各科評語正面，相信佢學校表現都會好。」

林指，有學校亦會保留面試，例如安排視像面試，以兩間課室作分隔，確保老師與面試學生的健康安全。他指，了解有部份家長或對學校取消面試感到失望，安排並非完美，但希望家長能夠體恤及信任學校決定。至於局方取消小六第三次呈分試，林認為，全港小六生均以小五及小六兩次呈分試，制度上屬公平。