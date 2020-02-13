公屋申請宗數逾26萬宗　一人長者輪候時間升至3年

房委會公布最新公屋輪候數字，截至去年12月底，一般申請者的平均輪候時間維持為5.4年，申請宗數則有15.19萬宗。其中，單身人士輪候數字為10.85萬宗。而長者一人申請者的平均輪候時間為3年，較去年9月時的2.9年略為上升。

香港樓價持續高企，輪候公屋者眾。（資料圖片）

房委會公布，截至2019年12月底，約有15.19萬宗一般公屋申請，以及約10.85萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，即共有26.04萬宗申請。一般申請者的平均輪候時間為5.4年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.0年。

翻查房委會於去年底公布的資料，截至去年9月底，一般公屋申請宗數有14.95萬宗，單身人士輪候數字為10.8萬宗，兩者合共有25.75萬宗，換言之，現時的公屋申請上升了2900宗。長者一人申請者去年底的平均輪候時間為2.9年，現在輪候時間略為上升。

自2011年起，公屋輪候時間不斷上升，在2018年3月份起打破5年關口，並於同年的9月底，一般申請的輪候時間更增至5.5年，創19年新高。自去年6月底起，輪候時間回落0.1年至5.4年，並維持至今。不過，申請總宗數自從由去年3月底，從26.76萬宗跌至25.46萬宗後，一直呈上升趨勢。

至於一人長者申請輪候時間，從2018年3月底起維持於2.9年。此外，自2000年3月底起，一直維持在少於3年的輪候時間，意味著今次再創19年以來的新高。