房委會最快今年底推售租置貨尾予綠表　擬2月1日起停租回收單位

特首林鄭月娥於去年公布的《施政報告》中，建議房委會加快推售租者置其屋計劃內的貨尾單位，共約涉及4.2萬伙。 據了解，房委會建議由今年2月1日起，凍結出租從租置計劃回收的單位，而目標買家建議擴至綠表人士，目標於2020年底至2021年初推售單位。

華貴邨為租置計劃下其中一條屋邨。（資料圖片）

房委會現時每年從租置屋邨自然回收約1200個出租單位，其後以公屋單位重新出租。據了解，房委會為加快出售單位，建議由2020年2月1日起凍結出租從租置計劃回收的單位，以便其後作出售用途。

綠表人士擬採納相同定價機制

房委會又建議將目標買家擴至綠表人士，認為與現時的目標買家相符，即租置單位的現租戶。而兩類買家可採納同樣的定價機制，包括折扣及轉讓限制等，房委會將進一步考慮會否讓綠表人士同樣享有特別折扣優惠，即仍於租約期首兩年的租置計劃租戶享有的折扣優惠。

長安邨為出售率最高的租置屋邨之一。（張浩維攝）

最快2020年底售予綠表人士

房委會考慮將租置計劃回收的單位於每年銷售居屋或綠置居時出售，而由於涉及額外的宣傳、銷售相關工作等，房委會目標於2020年底或2021年初向綠表人士推售單位。房委會將於今年首季邀請立法會房屋事務委員會發表意見。

房委會於1998年推出租置計劃，讓公屋租戶以折扣價購買現居單位。租置計劃內有39個屋邨，涉及超過18萬伙單位，現時仍有約4.2萬伙單位未出售。