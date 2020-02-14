藏毒休班警違感化令 　今改判戒毒所 　稱或吸二手煙致驗出冰毒

休班男警去年過關時被搜出冰毒和未完稅的香煙等，同年承認藏毒、管有應課稅品等4罪。惟因休班警不合作，裁判官需三度為他索取感化報告。他原獲判感化令後，須入住戒毒所。他不但拒絕入住，更缺席違反感化令的聆訊。同時，他另涉襲擊雙親而被控，因此再被帶上法庭。裁判官再就藏毒案為他索取感化報告，而案件今（14日）於粉嶺法院處理時，報告顯示其體內驗出冰毒。休班警否認再吸毒，解釋或是吸入二手煙所致。署理主任裁判官蘇文隆最終撤銷其感化令，改判他入住戒毒所。

被告馬道宸（47歲）去年4月8日在羅湖入境時被發現管有一顆俗稱「偉哥」的含昔多芬藥物、小量冰毒、未完稅香煙等。由於被告不合作，蘇官三度索取感化報告後，才於去年12月判處被告18個月感化令，被告須聽從指示，包括入住晨曦會，另交罰款5000元。

聲稱還押期間 遭反修例活動被捕者襲擊

惟被告其後以「共用餐具不文明」為由，拒絕入戒毒所。他上月初原須就涉嫌違反感化令一事上庭，卻缺席聆訊，遭法庭通緝。至月尾，被告就涉嫌襲擊雙親的案件應訊後，被押至蘇官席前處理感化令一事，獲法庭再次為他第四度索取感化報告。

被告今無律師代表，表示希望保釋外出，以處理岳父的身後事等等，又聲稱早前還柙期間遭反修例活動的被捕者襲擊。被告另涉於去年12月對雙親動武，被控兩項普通襲擊罪，案件仍未完結。他其後續道，不想與家人的糾紛「俾人炒作」，陳詞時一度哽咽。

被告馬道宸今在粉嶺法院被改判入戒毒所。

報告指對冰毒呈陽性反應 被告指或吸入二手煙所致

被告上月尾被要求驗尿，戒毒報告顯示安非他命(冰毒)檢測呈陽性反應。他在庭上否認再吸毒，指自己問心無愧，解釋或是在人多的地方吸入二手煙。蘇官最終撤銷其感化令，判被告入住戒毒所，並留有案底。

被告的法律代表早前求情時表示，他原本為交通警，4年前執勤時滑倒受傷，傷及頸椎，之後轉做文職。他覺得醫生處方的止痛藥效果有限，受友人慫恿才首次服食冰毒。

案件編號：FLCC2953/2019