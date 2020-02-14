【武漢肺炎】護協呼籲前線舉報醫院物資不足情況　共收110個案

香港護士協會發起工業行動，呼籲前線員工處理護理程序時，按醫管局指引領取足夠的合格裝備。護協指出，截至昨日（13日）下午5時，護協接獲110宗求助個案，指醫院欠缺物資，包括外科口罩、面罩、酒精搓手液等。 身兼香港護士協會主席的立法會衛生服務界議員李國麟又指，現已收到前線醫護投訴，指過去有關物資會放置在病房，以供有需要的醫護領取，但現有兩間公立醫院的收回所有物資。

▼護協對醫管局的訴求▼

護協指出，按照醫管局訂立的指引，前線醫護應適當使用防護裝備。處理一般的臨床工作時，須使用最少4個外科口罩和個人防護衣（PPE）；進入疑似個案病房，則最少需要2個外科口罩及N95口罩，和最少4套PPE；若要進入隔離病房，則需要最少2個外科口罩，而每完成一次護理程序後，更必須更換整套防護裝備。

護協發起工業行動，呼籲員工落實指引並使用合適的防護裝備，以減少交叉感染的風險，避免病毒在病房和醫院內爆發。

香港護士協會發起工業行動，呼籲前線員工處理護理程序時，按醫管局指引領取足夠的合格裝備。（梁鵬威攝）

收到110宗求助個案

護協說，截至昨日下午5時，護協接獲110宗求助個案，其中港島東聯網接獲13次投訴，港島西3次，九龍東10次，九龍中17次，九龍西26次，新界東23次，新界西18次。護協指出，將把有關的個案轉介醫管局跟進。

▼香港確診個案一覽▼

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李國麟：投訴「一個都嫌多」

李國麟說，醫護只想保護自己及病人，上述投訴個案「一個都嫌多」，更直言：「最想見到一個都無。」他又指，至今收到前線醫護投訴，指有兩間公立醫院收回所有物資。他說，過去有關物資會放置在病房，以供有需要的醫護領取。