【武漢肺炎】浙江永嘉縣村莊發生疫情　縣防控小組下令封村屠狗

新型冠狀病毒疫情持續，浙江亦是疫情重災區。近日，浙江溫州永嘉縣有村莊發生疫情，雖然此前世界衛生組織發聲指出，尚無證據證明病毒會通過寵物傳播，但永嘉縣仍出台文件，要求對涉事村莊進行封閉管理，並撲殺染疫及無主狗隻。 有網民稱，當地有主的小狗也被撲殺，還有網民上傳影片顯示，執法人員持木棍入村，將狗直接打死。

13日，有微博流傳影片顯示，浙江溫州永嘉縣發生有組織撲殺狗隻行為，從影片中能見到，有身穿制服人員揮舞木棍將狗打死。

有網民稱，此事發生於永嘉縣金溪鎮黃山村，他稱當地2月10號確診2例新型冠狀病毒感染案例，2月12號全村打狗，「全部都是活活打死的 ！該村的狗都是有主人的！」

而一份網上流傳的《關於加強永嘉縣沙頭鎮高浦村、北山村新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通告》則顯示，永嘉縣確實發生疫情，領導小組要求發生疫情的村莊進行封閉管理，還要當地撲殺無主狗及流浪狗。

網上流傳的《關於加強永嘉縣沙頭鎮高浦村、北山村新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通告》。（微博）

實際上世界衛生組織此前就曾表示，目前沒有證據顯示狗貓等寵物會感染新型冠狀病毒；而《人民日報》也曾引述世界衛生組織說法進行過報導。

溫州殺狗事件在網上引起軒然大波，眾多網友憤怒譴責當地政府亂作為。

「幾千幾萬的寵物狗，疫苗洗澡一個不落，比有的人還乾淨，它們做錯了啥？」 「這些人畜生都不如！」 「（病毒）明明是人之間傳染，咋不打人呢！欺負弱的唄！」 微博網民評論

微博認證公益賬號@中國小動物保護志願者發文指：「永嘉縣下面的村打狗，必須報請永嘉縣政府同意，永嘉縣政府也必須獲取溫州市政府授權，必須撲殺染疫動物且必須公示。法律是至高無上的，難道你們比國家的法律還大？基層組織枉顧國法，特別是在防疫大局下，這對防疫，對基層治理有任何幫助？我們知道在必要時必須要做出一定的犧牲，但這犧牲必須要符合國家法律，而如今是徹底違法行為，更違背人性，也浪費時間人力，對防疫大局並無幫助……但這好像對於他們來說無所謂了，這純粹是他們宣洩對平時對權力暴力強權渴望的壓抑的藉口罷了。」

有市民隨即就此事向浙江省信訪部門投訴，並詢問《關於加強永嘉縣沙頭鎮高浦村、北山村新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通告》是否屬實。

對此，信訪部門回覆稱，2月9日，金溪鎮黃山村發現2例新型冠狀病毒疑似病例，為應對疫情，金溪鎮成立了防疫前線指揮部，對黃山村進行封閉管理，10日，該村確診兩名新型冠狀病毒肺炎患者，12日，永嘉縣肺炎疫情防控工作領導小組（永防領）下達了前述文件。文件要求對無人認領，有可能接觸疫情的野狗和流浪狗進行捕殺。