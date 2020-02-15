【武漢肺炎】武漢疾控研究員曾被蝙蝠襲擊　內地學者質疑病毒洩漏

新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情持續，世界衛生組織專家指出病毒可能源自蝙蝠，特別是菊頭蝠（Rhinolophus Bat）。華南理工大學教授肖波濤，發表題為《新型冠狀病毒（2019-nCoV）源頭可能性》的報告，指出距離被指是爆發疫情源頭的華南海鮮市場不足300米的武漢疾控中心，曾捕捉蝙蝠研究冠狀病毒，更有研究員被蝙蝠的血和尿濺到，研究員要自我隔離14日。 報告懷疑有關動物實驗樣本及受污染垃圾會是病原體，不過報告並非在權威學術期刊發表，只在科學論文分享網站發布，現已找不到該論文。《香港01》記者欲致電肖波濤求證，但對方無聽電話。而早前有人懷疑疫情與武漢另一實驗室、中科院武漢病毒研究所有關，但官方多次否認。

▼武漢疾控中心捕捉蝙蝠過程▼

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菊頭蝠主要棲於雲南浙江 飛往武漢可能性低

撰寫該篇報告的學者為華南理工大學生物科學與工程學院教授肖波濤，曾在哈佛大學醫學院工作，並與美國西北大學有合作研究，多次獲國家自然科學基金，這篇報告亦有該基金支持。報告截至2月6日，指新型冠狀病毒基因排序發現，有96%及89%與菊頭蝠有的冠狀病毒（CoV ZC45）相似，但須研究病原體及如何傳遞給人類。報告引用醫學期刊研究，指武漢受感染的41人中27人與華南海鮮城有聯繫，在華南海鮮城蒐集到的585份樣本中有33份測出新型冠狀病毒。

不過載有CoV ZC45的蝙蝠最早發現於雲南省及浙江省，距離華南海鮮城遠逾900公里，加上蝙蝠通常棲身野外，而該處人口密集，蝙蝠飛往該處的可能性「非常低」。而華南海鮮市場雖然有售賣野味，但並無出售蝙蝠。

實驗室管有近600隻蝙蝠 專家曾發生意外

報告提到其他途徑的可能性，指出武漢有兩間實驗室，除了距離華南海鮮市場30公里、P4級的中科院武漢病毒研究所，還有距離海鮮市場僅280多米的武漢市疾病預防控制中心（WHCDC），該中心管有動物作研究目的包括收集及分辨病原體。

報告引述過往官方資料，指武漢疾控中心曾從湖北省捉來155隻蝙蝠當中包括菊頭蝠，另從浙江省捉來450隻蝙蝠。不過負責研究的研究員，曾於2017年及2019年接受媒體訪問提及兩場意外，包括他曾受蝙蝠襲擊，蝙蝠的血濺到他皮膚，於是他自我隔離了14日；另外曾因沾到蝙蝠排尿而須隔離；他曾在蝙蝠身上發現活蜱蟲（a live tick）。

附近醫院有第一批確診醫生

WHCDC有關研究做法是透過手術從這些動物提取DNA及RNA作測序，有關樣本及受污染垃圾會是病原體，該實施室除了距離華南海鮮城僅280米，亦鄰近協和醫院，而該醫院有第一批確診新型冠狀病毒的醫生。報告認為，儘管未來仍需確鑿證據，但認為這種病毒洩漏到周圍並感染到最初患者是有可能。

至於距離華南海鮮城30公里的中國科學院武漢病毒研究所，一直追蹤2003年沙士（SARS-CoV）病毒研究，如利用反向遺傳學方法研究。故有「直接推測」是指，有可能該實驗室洩漏了SARS-CoV或其衍生物。

▼華南理工大學教授肖波濤論文全文▼

總結引述意見指高風險實驗室應遠離人煙

報告總結指出，有人關注2019-nCoV冠狀病毒的進化，除了自然重組和中間宿主的起源外，具殺傷力冠狀病毒可能還來自武漢的實驗室，有關高風險生物實驗室的安全等級可能需要加強，應採取法規將實驗室位置遠離市中心和其他人口稠密的地方。

這份報告2月6日在學術分享網站Research Gate發表，並非在權威學術期刊發表，但現時Research Gate已找不到該文章。《香港01》記者致電肖波濤查詢，但對方並無接聽電話。

武漢封城，公共交通停頓，數萬人感染，市內人心惶惶，居民外出戴口罩，更有人去超市時，用塑膠袋保護自己。（Chinatopix / 美聯社）

世衛︰未找到中間宿主

世界衛生組織官員2月11日表示，中國衛生部門公開病毒基因排序後，科學家發現新型冠狀病毒有機會是來自蝙蝠，之後轉移到中間宿主，再感染人類。不過暫時未知中間宿主是哪一種動物。傳染病危害管理部門主管白里安（Sylvie Briand）在日內瓦總部出席記者會表示，科學家抵達疫情重災區武漢的華南海鮮市場後，未發現大量蝙蝠，指需要再進行研究。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國逾六萬人確診▼

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病毒所研究員「以性命擔保」否認實驗室洩露

坊間一直有質疑疫情與內地的實驗室有關，包括距離華南海鮮市場30公里、國家最高第四級（P4）的中科院武漢病毒研究所實驗室。

中國科學院武漢病毒所研究員石正麗於2月2日表示，「以性命擔保」非由實驗室洩露，指「新型冠狀病毒是大自然給人類不文明生活習慣的懲罰」，意指與食野味有關。石正麗長期合作夥伴、美國非盈利組織環保生態健康聯盟疾病生態學家戴沙格（Peter Daszak）亦表示實驗室洩漏說法屬「陰謀論」。

國家要求嚴管病毒實驗室

今日（15日）國務院聯防聯控機制新聞發布會上，科技部社會發展科技司司長吳遠彬表示，《關於加強新冠病毒高等級病毒微生物實驗室生物安全管理的指導意見》出台，要求各主管部門加強對實驗室，特別是對病毒的管理，確保生物安全。