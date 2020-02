【武漢肺炎】病毒研究所研究員：用生命擔保疫情與實驗室無關

近日,有網絡流傳消息稱,此次疫情爆發,源自武漢實驗室病毒標本泄露。對此,2月2日下午,中國科學院武漢病毒所研究員石正麗表示:「用我的生命擔保,和實驗室沒有關係。」 ​​​​

資料顯示,石正麗,女,1964年生。1987年武漢大學遺傳學本科畢業,1990年中科院武漢病毒所碩士研究生畢業,2000年法國蒙彼利埃第二大學病毒學專業博士研究生畢業。

中國科學院武漢病毒所研究員石正麗。(網絡圖片)

石正麗現任中國科學院武漢病毒研究所研究員,美國微生物科學院院士,武漢病毒所新發傳染病研究中心主任、武漢國家生物安全實驗室(四級)副主任、生物安全三級實驗室主任、生物安全工作委員會主任、新發病毒學科組組長。

2017年11月,石正麗團隊曾在PLos Pathgens雜誌上發表文章,通過對雲南某一山洞中馬蹄蝠連續五年的樣品蒐集,他們發現了蝙蝠中的SARS相關病毒(SARSr virus)是人SARS病毒祖先的更直接的證據。

自武漢新型肺炎爆發後,網上有傳言把此次疫情的發生與中國科研機構的實驗室病毒標本泄露關聯在一起。早前幾名印度學者合作撰寫的論文「Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag(2019-nCoV中S蛋白的獨特插入與『HIV-1 gp120和Gag』的異常相似性」。曾有意見認為,該論文含蓄暗示,病毒變異更可能是人工干預的結果。

石正麗發布的朋友圈。(網絡圖片)

對此,石正麗在微信朋友圈發布信息稱:「2019新型冠狀病毒是大自然給人類不文明生活習慣的懲罰,我石正麗用我的生命擔保,和實驗室沒有關係。奉勸那些相信並傳播不良媒體的謠傳的人,閉上你們的臭嘴。 同時轉發這個打臉消息: 印度學者已經決定撤回這篇預印本文章。」

《長江日報》引述中科院武漢分院工作人員稱,石正麗證實此條朋友圈消息屬實。

中科院武漢分院的工作人員告訴《長江日報》:「石老師和病毒所的同事們從疫情一開始就不眠不休地投入到研究中,和病毒賽跑,向他們致敬,同時也向所有惡意中傷科研人員的人說一聲,管住嘴,管住腿。」