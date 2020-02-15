【武漢肺炎】教育局澄清仍停課　惟不反對國際學校設彈性小組學習

早前有傳媒報道指國際學校被允許彈性復課，教育局今日（15日）發稿澄清各學校仍然停課，並不早於3月16日復課，確實日期仍有待評估。 對於舉辦非本地課程學校，包括國際學校有些畢業班仍未完成部分課程的授課。教育局則指，倘學校能確保做好防疫措施及讓家長選擇是否讓子女回校，將不反對這些學校彈性為即將參加國際公開試的畢業班學生進行必須的小組學習及評估活動。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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方便非本地課程考生應付國際公開考試

發言人今日指，因應新型冠狀病毒疫情，局方決定全港學校繼續停課，但各學校仍保持校舍開放，並加強衞生清潔，以照顧部分有需要的學生。

另外，教育局指考慮到修讀非本地課程的應屆畢業生必須參加相關的國際公開考試，以銜接升學或就業，教育局同意這些學校用作這些考試的試場，但應參考考試及評核局就今年中學文憑試所採取的防疫措施。

教育局早前宣布，中小學及幼稚園繼續停課，將不早於3月16日復課。（資料圖片）

只適用於畢業班

發言人強調，上述安排只適用於畢業班，其他班級的學生在停課期間均應在家學習，例如以電子形式進行。同時又指，教育局局長楊潤雄昨日（2月14日）與舉辦非本地課程學校的代表會面時，已詳細解釋學校停課的基本原則及安排，同時回應他們的查詢和關注。



教育局表示，理解部分中學在停課前仍未就中學文憑試舉行校內模擬試，但有關考試並非必不可少，亦有其他可行的替代方法。故在目前的情況下，相關活動不宜在校舍內舉行，此原則亦同樣適用於教授非本地課程的學校。