【武漢肺炎】教育局宣布兩DSE應變方案　葉建源：應盡力安排口試

因應武漢新型肺炎疫情持續，教育局局長楊潤雄今日（6日）表示，中小學最早於3月2日復課，香港中學文憑考試（DSE）則有兩項方案，兩者皆會影響中文科口試安排，首選安排為3月27日如期開始筆試，中文科口試延期；後備方案則會全部筆試延期開考，中英文科口試取消。 教育界立法會議員葉建源表示，中英文科口試是學制組成的一部分，如非特殊情況，不應隨便改變考試規則，考評局應盡力安排口試。他又認為，考生應以3月27日開始筆試為準備基礎，安排溫習時間。

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教育局今日公布，DSE的第一方案是如期於3月27日如期開始各科筆試及英文科口試，但中文科口試則延至5月底，預定7月15日放榜。後備方案則是各科筆試延至4月24日開始，中英文科口試均會取消，放榜日期則會待定。教育局及考評局將在2月底作最終決定。

葉建源回應指，兩項方案均有不同考慮，他理解在安排上存在困難，而考生應以3月27日開始筆試為準備基礎，安排溫習時間。他認為，若有確實日期或方案，考生便能較容易處理，希望當局越早公布越好。

對於中小學最早於3月2日復課的安排，葉建源認為，在沒有社區爆發、衛生環境安全的情況下才可復課；以現時的疫情及市面狀況，若及後沒有改善，口罩及防疫物資肯定不足夠，相關情況下亦不應復課。

▼DSE考試時間表（2月6日修訂版）▼

教育局今日亦宣布，若3月9日前未能復課，將取消今年小學第三次呈分試。對於相關安排，葉建源認為相關安排恰當，屬合理做法。

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