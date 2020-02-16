【武漢肺炎】獨居視障長者難撲口罩　嘆政府未協助：「聽天由命」

武漢肺炎疫情持續，「打蛇餅」買口罩成港人日常，一罩難求，每逢有機構派發口罩，不難見到身形佝僂的長者，撐著拐杖輪候免費口罩。《香港01》早前曾報道一位失明長者輪候口罩不果，無功而返，幸有機構送贈口罩解燃眉之急。視障長者在疫情和口罩荒之中自危，遇上的難處又有多少人明瞭？

「聽天由命，感染咗就趁早......快啲去。」當日屋邨有派發口罩的活動，失明的梁婆婆沒有戴口罩在隊伍中穿插，最後走到隊頭附近，方知籌號已派完，失望而回。

視障長者梁婆婆希望得到政府幫忙提供口罩，但認為特首「無諗過」。（林頌華攝）

視障長者未獲口罩感絕望 慨嘆政府未有協助

平日已鮮有外出，但翌日急需到醫院抽血，又碰巧從鄰居口中得知有機構派發口罩，家中已無口罩的梁婆婆決定碰碰運氣。撐著白杖，幾經辛苦到隊頭查詢，卻被告知口罩已經派完，梁婆婆慨嘆：「無口罩唔知點搞，睇下有冇紙巾囉......」當日幸得有心人贈口罩，可免於「無遮無掩」下到醫院。「梗係想(政府派口罩)，但佢(林鄭月娥)從來沒派過 。」梁婆婆直言政府未有提供協助，更悕憈表示，一旦感染只好提早離開人世。

難接觸資訊 撲口罩難上加難

網上充斥各式各樣口罩資訊，年輕人尚可在網上撲口罩，但失明長者梁婆婆卻無從得知相關消息，只能偶爾從鄰居口中得知後，趕到街上排隊。同樣獨居的失明長者胡婆婆亦大感無奈，每每在口罩派發完畢後，才從新聞報道中得知相關資訊。惟即使她與朋友閒聊間得知有機構派免費口罩，她亦有所考量：「我哋睇唔到，始終唔夠人排......你搵到龍尾排隊嗰陣都冇哂。」胡婆婆口齒靈俐，相當精靈，平日亦時有外出，但仍絕少參與排隊購買或領取口罩的活動。

現時胡婆婆家中有約20個口罩都由機構送贈，她坦言捨不得花數百元買一盒口罩，若口罩用盡寧願不外出，或用毛巾掩口鼻，她也試過逼不得已下重用口罩外出。

失明的胡婆婆指每天均是在口罩派發完後，才透過新聞報道得知資訊。（林頌華攝）