【武漢肺炎】陸志聰：醫管局專家制定裝備指引　無限制口罩用量

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情擴散，醫院管理局的資源緊絀，甚至要求醫護人員重用N95口罩。 港島東聯網總監陸志聰今日（15日）指，醫管局有專家小組制定使用裝備指引，根據風險評估、現實因素及臨床經驗等作評估。他説，現時臨床使用的裝備足夠，又稱同事可透過內聯網查看裝備的存貨，未有限制口罩使用量。

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對於醫護須重用口罩，醫管局港島東聯網總監陸志聰（左二）稱原則上使用口罩的指引未有更改，又無限制使用的數量。（張嘉敏攝）

醫管局港島東聯網總監陸志聰稱，醫管局有來自各個專科的專家小組，制定一套使用裝備的指引，當中根據風險評估、科學因素、現實環境因素作評定，但未有考慮到存貨量。他說相關指引於不同醫院或會因應不同情況作出微調。

至於有指醫護須重用口罩，他稱原則上使用口罩的指引未有更改，又無限使用的數量。他以外科口罩為例，原則上一旦沾濕便須更換，又指若醫護接觸兩組不同病症的病人、醫護進行完高危工序後必須更換口罩。有醫護人員反映可否自備裝備，他說首要確保自備的裝備足夠保護同事，建議使用前應供細菌感染組及採購組審視，不需要擔心保險問題。他強調，現時足夠供應臨床使用的裝備。他又稱，現時醫院的負壓病房足夠，不同病區均有負壓病房處理不同個案。