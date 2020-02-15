【武漢肺炎】相隔6日再無新確診者　衞生署：難確定是否見頂

「武漢肺炎」襲港，自1月22日出現首宗輸入個案後，至今25天已累計有56宗確診個案。本港今天（15日）並無新的確診個案，不過衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，病毒的潛伏期可達14天，現時難以確定疫情是否好轉或「見頂」，仍需更多時間觀察。本月8日亦沒有錄得新個案，不過其後連續六日都有群組確實個案，曾加30宗。 今天多區都有市民示威，反對設立「指定診所」。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，指定診所用作集中處理病徵相對輕微的人，「市民唔使長途跋涉去急症室求診，亦減低交叉感染機會。」她強調，明白市民有擔心，會繼續與市民、區議員等持分者溝通，暫時未有啟用時間表。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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每名患者平均感染1至2人

本港今天並無新的確診個案，張竹君表示，現時56宗確診個案中，分別是30男、26女，年齡介乎22至91歲，當中有27位屬60歲或以上。56宗個案可分為6個分類，分別是13宗輸入個案；2宗屬輸入個案的密切接觸者；12宗本地感染；11宗屬本地感染的密切接觸者；5宗屬可能本地感染；13宗屬可能本地感染的密切接觸者。

張竹君指出，輸入個案由發病至確診中間的時間一般較短，相關接觸者受感染的情況會較少，「可能因為早點發現，早點隔離。」本地感染個案發病至確診時間較長，部分可能超過一周，亦平均感染1至2名接觸者。她解釋，由於本地感染個案的病徵起初與感冒無分別，令人難以分辨，故確診時間會較遲，她呼籲市民如感不適，應立刻戴上口罩，與家人保持距離，減少活動，如發現有氣促或感不尋常，需立刻求醫。

張竹君認為，病毒的潛伏期可達14天，現時難以確定疫情是否好轉或「見頂」，仍需更多時間觀察。 （廖雁雄攝）

張竹君：康美樓及Party Room樣本病毒測試均呈陰性

張竹君認為，病毒的潛伏期可達14天，現時難以確定疫情是否好轉或「見頂」，仍需更多時間觀察。她續指，當局現時蒐集到的所有環境樣本對病毒都呈陰性反應，包括在康美樓及Party Room蒐集的樣本。被問到有無比對基因去追查病毒源頭時，她指由於需要先「種病毒」才可分析，化驗室職員正進行有關步驟，會先分析本地感染個案，把病毒基因與內地及不同地方作比對。

另外，張竹君稱，康美樓所有A07單位的住戶經測試後，都對病毒呈陰性反應，單位亦已完成清潔，現時康美樓住戶的風險與其他市民無異。

何婉霞稱，指定診所用作集中處理病徵相對輕微的人，「市民唔使長途跋涉去急症室求診，亦減低交叉感染機會。」 （資料圖片／盧翊銘攝）

醫管局不排除使用康復者血漿治療危重病人

在國家衛健委高級別專家組組長鍾南山指導下，內地實驗室研發出一款快速檢測試劑盒，僅需病人的一滴血，就可在15分鐘內獲得檢測結果。被問到內地有無向香港發放該試劑時，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，現時醫管局7個醫院聯網都有做病毒測試的能力，每天做約800多宗測試，相信公院有能力處理。對於內地使用康復者血漿治療危重病人，何婉霞稱，專家有留意不同地方的治療方式，如討論後覺得合適，會為病人安排。

張竹君稱，康美樓所有A07單位的住戶經測試後，都對病毒呈陰性反應，單位亦已完成清潔，現時康美樓住戶的風險與其他市民無異。（廖雁雄攝）

對於「指定診所」，何婉霞稱，「指定診所」是為了當有公共衛生事故時可作應變之用，「如果有大型爆發，有大量求診人士，就會分階段啟用，暫時未有啟用時間表。」她又重申，指定診所用作集中處理病徵相對輕微的人，「無論個地方、空氣流量，同事亦有經驗、治療準備去幫病人。」

何婉霞指，現時確診者中有54人仍留院，當中個案7、24、26、38、55情況危殆，在深切治療部插喉，而個案28、42、45情況嚴重，個案16就由嚴重轉為穩定。