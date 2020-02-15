【武漢肺炎】國台辦：民進黨當局百般阻撓台胞返鄉

2月3日，首批247名台灣人搭乘東航春節加班機從武漢返鄉，但後續運送迄今未能實施，備受兩岸關注。台灣政府近日指責大陸方面拒絕合作導致運送安排「破局」。 對此，國台辦發言人馬曉光15日接受記者採訪，他稱，民進黨當局百般阻撓台胞返鄉。馬曉光稱，「台灣方面不但繼續阻擋拖延台胞返鄉，甚至不惜採取造假、造謠的手段掩蓋真相。」 馬曉光表示，大陸早已做好了運送在鄂台胞返鄉的一切安排，這些台胞也在急切期盼等待，敦促民進黨當局，不要把一己私利淩駕于台胞的利益之上，應當儘快同意東航運送，讓在鄂台胞早日順利回家。

馬曉光說，2月6日我曾介紹了東航運送計畫受阻的情況，指出台灣方面一再藉故拖延台胞返回，並不斷對大陸無端指責，把我們努力克服各種困難為台胞服務的一樁好事變成了無理的政治炒作。這些天來，台灣方面不但繼續阻擋拖延台胞返鄉，而且他們的民粹和政治操弄變本加厲，甚至不惜採取造假、造謠的手段掩蓋真相。

3日，首批滯留武漢的台灣人乘坐東方航空公司的民航包機返台。（資料圖片）

台灣方面此前發布消息指，2月9日兩岸曾達成共識由華航執飛，運回台灣方面提出的「優先返回名單」121人，但大陸方面突然變卦並要求以東航五個班次運送979人，台灣中央指揮中心指揮官陳時中稱對此「無法理解，高度遺憾」。

馬曉光稱，此人完全罔顧事實，純屬信口雌黃。

馬曉光將2月3日之後的兩岸就台灣人返鄉交涉過程公開：

2月3日，東航完成首次運送。

2月4日，東航提出第二批運送計畫，即5日、6日晚間各由其執行2班，共運送890名台胞及其家屬。台灣方面當晚即予回絕，表示首批運送回鄉台胞出現一確診病例，後續應提升防檢疫強度，由於島內對返鄉台胞的防疫措施「收容能量有限」，東航的執飛安排「斷無可能」，並提出運送乘客應有「優先」類別。

2月5日，大陸方面要求台方儘快提供其所稱確診病例有關信息，以便湖北方面和東航及時進行防疫調查並採取相應防疫措施，並表示將繼續對全體返台乘客做好疫情排查和科學防護。鑒於湖北待返回台胞已集結完畢，東航期望當天至少執行1－2班運送，以解民急民困。但台方既沒有提出所謂「優先」乘客名單，也不回復確認東航運送安排，導致東航當天未能執飛，在武漢已作好登機準備的台胞被迫解散回家。

5日晚，台灣方面要求提供東航擬載運全部乘客名單。湖北方面漏夜加班，再次匯總湖北各地台胞請求協助返鄉的申請，整理出979名台胞及其家屬的名單和相關資料，並於6日上午9點前交給台方。

武漢台商返台包機3日晚間11時40分抵達桃園國際機場。（中央社）

2月6日，東航根據湖北匯總乘客名單，提出6日和7日各執行2班、8日執行1班共運送979名乘客的計畫。台方再次藉故拖延，聲稱首次運送作業在島內「引起諸多疑慮」，提出要由台灣防疫人員在登機前執行檢疫；機上旅客以200人為上限，並將提供一份台方整理的「返台優先名單」。與此同時，民進黨當局一些人指責首次運送「造成台灣防疫漏洞」，不斷對大陸進行攻擊。

由於當天東航再次無法執飛，大陸方面指出，台方一再拖延阻礙，導致東航後續運送安排無法實施，在鄂台胞深感失望、寒心。如按東航計畫集中運送，所有急切返回的台胞皆已如願返鄉。這種政治操作應立即停止，並儘快確認東航運送安排。

2月7日、8日，台灣方面繼續拖延，沒有任何答覆。

2月9日，台方不但沒有同意東航運送，反而橫生枝節，提出「擬由華航班機執行下一航次任務」，乘客以200人為限。當天並提交一份121人的「優先返回名單」。

武漢台商的包機3日午夜抵達桃園國際機場，飛機直接進入維修棚，醫護人員上機進行諮詢檢疫後安置隔離。（中央社）

2月10日，大陸方面回應：第一，湖北疫情防控任務繁重，武漢天河機場運輸保障繁忙，由東航從在鄂台胞集結地起飛運送，快速便捷，台方另提華航接運，無異於節外生枝。第二，如果按台灣方面所稱，由於島內防疫能量所限，一班次只能運200人，並以每批返回台胞須隔離14天算，目前近千名在鄂台胞全部完成返回至少要兩個月後。眾多急於返鄉上班、上學、就醫的台胞難以接受這樣的安排。第三，東航此前提出的運送計畫，是全面滿足在鄂台胞返鄉心願的切實可行方案。台方的121人「優先運送名單」，經湖北方面核定比對，該名單既不全面，也缺乏合理公平。979名等待回鄉台胞中，慢性病患者近80人，60歲以上老人和不滿18歲少年兒童近400人。而台方名單中，真正需要優先的不足20人，121人名單的代表性顯然有限。儘管如此，東航仍願近日內運送包括這121人「優先名單」在內的200－240名台胞儘快返回。同時，對於東航後續運送全部在鄂台胞的航班計畫和可行時間，台方應儘快明確提出意見。第四，武漢方面對台方聲稱首批返回台胞中出現一確診病例高度存疑，並提出七個問題要求台方作出說明，希望台灣方面回答，並提供該病例相關資料。

2月11日，台方仍然拒絕同意東航執行運送。

2月12日，台方再度表示拒絕同意東航運送，並稱初步決定由華航在12日或13日執行載運任務。對此，大陸方面表示，綜合考慮急需返鄉台胞情況和武漢機場實際狀況，由東航執飛運送最為便捷可行，由華航接運不切實際，希望台方勿再堅持。

2月13日，台方仍不同意東航運送。

馬曉光說，以上就是截至目前兩岸民航聯繫管道溝通的全過程。事實清楚表明，台灣防疫機構負責人所說的完全是謊言。雙方一直在溝通東航運送事宜，明明是2月6日東航就提出了完整的運送台胞計畫，而台灣方面一再以各種藉口阻擋拖延，2月9日又改口提出由華航執飛，何來大陸變卦之有？

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中。（中央社）

馬曉光又稱，陳時中此前宣布，首批返台的台胞出現一個新冠肺炎確診病例，引發了島內炒作，成為台方阻擋在鄂台胞回家的藉口。然而，武漢市台辦根據掌握的具體、確鑿事實，發現台方宣佈的這個確診病例存在很多既不符合醫學規範、也明顯有悖常理的疑點，因此提出了七點質疑。這位台灣防疫機構負責人完全有責任如實向公眾作出說明，但是從2月8日到現在，他除了支吾搪塞，對七點質疑一直諱莫如深。這名台胞被宣佈為確診病例，竟然沒有被告知，更沒有進醫院隔離治療，也沒有實行與其他同機旅客不同的措施，這樣的離奇怪事有誰能信？但就是這樣一個疑點重重的病例，卻被台灣方面大做文章，成為阻擋東航執飛運送的一個理由。在大陸方面一再要求下，台方13日才提供了這個病例的一些情況。如果真是確診新冠肺炎病例，相關資訊提供拖延長達10天，這會給其他同機乘客、給湖北方面防疫帶來多大危害？前幾天，還是這位台灣防疫機構負責人，竟然不顧基本的人道精神，宣佈不許兩岸婚姻家庭子女回家。這種冷血決定不但給在鄂台胞返鄉帶來更大困擾阻礙，而且對許多台胞家庭造成傷害。

馬曉光指出，台灣方面聲稱的「弱勢優先」其實是拖延東航執飛計畫的一個藉口。實際上，在首批回鄉的247名台胞中，我們已經考慮了老人、少年兒童和慢性病患者，有98人得到了優先運送。台灣方面一直拖到9日才提出121人的「優先名單」，早就耽誤了東航先前的執飛安排，所謂優先從何談起？更何況，東航計畫運送的979名台胞中，近85%是臨時來鄂人員，未滿18歲的少年兒童和60歲以上的老人有近400人，有近80人為慢性病患者。台灣方面提出的121人名單，完全沒有顧及上述情況，不能真實反映在鄂台胞的實際急迫需求。

馬曉光指出，台灣方面聲稱的「弱勢優先」是拖延東航執飛計畫的一個藉口。（資料圖片）

至於台灣方面稱防疫「收容能量有限」，馬曉光稱，民進黨當局1月30日就曾聲稱要接回在湖北的台胞，並信誓旦旦宣稱「會做好充分準備」，為什麼過了幾天反而以「收容能量不足」為藉口拒絕東航運送呢？「收容能量不足」是一個必須優先解決也不難解決的問題，10天過去了，竟然沒有結果。他說，大陸提出台灣方面應當拿出一個完成防疫安置的確切時間表，以利雙方有序安排在鄂台胞後續運送，也是合情合理的，但台灣方面至今避而不談。

馬曉光強調，在運送在鄂台胞返鄉這件事情上，事實清清楚楚，台灣方面先是以「防疫優先」、「弱勢優先」、防疫能量不足為藉口，後來又橫生枝節提出由華航接運，他們總是在不斷尋找藉口、變化手法，百般拖延阻擋東航實施運送。實際上，台灣方面的各種托詞和藉口，都是為了拖延運送，阻擋台胞返鄉。說到底，民進黨當局從來就沒有把台胞的利益放在眼裡，他們根本就沒打算讓在鄂台胞儘快返回。他最後說，我們敦促民進黨當局，不要把一己私利淩駕于台胞的利益之上，應當儘快同意東航運送，讓在鄂台胞早日順利回家。

（新華社）