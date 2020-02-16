【武漢肺炎】劏房廁所共用污水管　難加裝U型隔氣　住戶嘆缺口罩

武漢肺炎疫情持續，不時出現搶購日用品、口罩的情況。全港關注劏房平台今日﹙16日﹚表示，劏房戶的日常生活首當其衝受影響，不少消毒用品、口罩大幅漲價，對住戶帶來沉重經濟負擔，並指綜合多個調查，各區劏房戶中有逾五成住戶口罩不足；另外逾八成缺消毒清潔用品。有劏房戶指由於欠缺口罩，與孩子20多天沒有外出，丈夫需重用口罩3日。 另外，有從事劏房家居改善的組織指，劏房多共用一條污水管及排氣喉，處理數間劏房的污水，並估計七成單位未能加裝「U型隔氣彎管」，可能無法隔絕病毒細菌，擔心一旦有劏房戶感染新型冠姣病毒，疫症會於劏房爆發。

全港關注劏房平台表示，疫情下劏房戶的日常生活首當其衝受影響，不少消毒用品、口罩大幅漲價，對住帶來沉重經濟負擔。（黃偉倫攝）

逾六成人家中口罩少於10個

循道衛理亞斯理友里幫社區服務中心於2月1至11日，訪問了350個荃灣區的劏房家庭，當中13.7%家庭表示，已沒有成人口罩存貨；64.9%受訪家庭指少於10個；87.7%預料未來一周不會有更多口罩。另外，逾九成表示缺漂白水、酒精搓手液。循道衛理觀塘社會服務處亦訪問了123個劏房戶，54.4%表示口罩存量不足。

全港關注劏房平台表示，根據其他相關組織的調查，綜合而言，各區劏房戶中，逾五成住戶口罩不足；另外逾八成缺消毒清潔用品。

居於荃灣唐樓劏房的Amy一家四口，兩名兒子分別只有13歲及約1歲，單位只有約120呎。她表示，家中的成人口罩之前耗盡，又認為即使外出排隊，也難以購得口罩及消毒物品，為免浪費口罩，故寧願不外出。她續稱，與兒子已有約20天足不出戶，形容其情緒因而變得暴燥，會撕爛圖書及擲玩具。

Amy指，由於欠缺口罩，與兒子已有約20天沒有外出。（黃偉倫攝）

劏房戶水洗口罩重用

Amy稱，雖然獲社會福利機構捐贈口罩，但數量不足，任職地盤的丈夫上班時又必需使用口罩，無計可施下只好重用，以水清洗口罩，再以風筒吹乾，如無破損會用三日，甚至曾使用嬰兒口罩。她又指，家居環境惡劣，不時嗅到化糞池的惡臭味，而且大廈後樓梯多老鼠排泄物。

另一位荃灣劏房戶金女士，與就讀特殊學校的兒子，居於100呎劏房。她表示，口罩同樣不足，成人口罩不足十個，由社福機構捐予。她表示，會盡量減少外出，一個口罩用三次，每次買餸都會買3、4天的份量。

金女士指，廁所不時發出惡臭。（黃偉倫攝）

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除了口罩、消毒物品問題，劏房的喉管設計同樣混亂多問題。金女士表示，廁所經常發出惡臭，即使清潔後，隔天臭味又會再襲，對此感到不解。從事劏房家居改善工作的非牟利機構「間築社」負責人游嘉樂表示，大部分劏房均共用一條污水管及排氣喉，處理數間劏房的污水。

劏房廁所無隔氣管

他續稱，當劏房加設廁所時，雖然會升高地台，但如要加裝「U型隔氣彎管」，地台至少需300至350毫米高，據其經驗，約七成劏房都未能加裝「U型隔氣彎管」，金女士及Amy的單位亦有同樣問題。

游嘉樂表示，由於無法安裝「U型隔氣彎管」，可能無法隔絕氣體及細菌病毒倒抽入屋，假如有新型冠狀病毒帶菌者如廁，可能全層周遭單位都受感染，擔心劏房會有病毒爆發。

游嘉樂表示，大部分劏房均共用一條污水管及排氣喉，處理數間劏房的污水。（黃偉倫攝）

全港關注劏房平台成員賴建國表示，不少輪候公屋的人士居住於劏房，包括準備入伙火炭駿洋邨的家庭。他批評，雖然政府發放6,000元特別津貼，但其實只相若於一個月劏房租金，而且更讓一眾家庭繼續居於滿布疫症危機的劏房。他建議，政府應撤回使用公屋作檢疫中心的決定，並加強執法檢控違法改建的劏房，杜絕違例的渠道改裝。他又呼籲，商間不應囤積防疫物資，並希望民間可捐予相關物資。