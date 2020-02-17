【鑽石公主號】年長港客登岸轉送隔離中心　港府包機細節仍欠詳情

曾接載本港一名新型冠狀病毒肺炎確診者的郵輪「鑽石公主號」，確診個案持續增加至355人，包括21名港人，確診者接近船上人數近一成。保安局正安排包機免費接載港人，惟至今未有細節。 有傳媒報道指，日本厚生勞動省今午安排70歲以上、測試結果呈陰性的乘客上岸及前往隔離中心。與妻子仍在船上被隔離的資訊保安專家楊和生表示已接受病毒測試，料最快周三有結果，但至今未知港府「包機」安排詳情。

仍滯留在船上的楊和生表示，已接受病毒測試，料最快周三有結果。（資料圖片）

據有線新聞報道，有滯留在船上港人張氏夫婦今午接獲通知，檢測結果呈陰性的70歲以上乘客被安排下午1時40分前往隔離中心，約12人在郵輪大堂填寫出境表格，包括填寫名字及緊急聯絡人等，其後從郵輪四樓的船口離船，約20至30人登上大巴，期間有身穿保護衣工作人員指引及陪同前往隔離中心，車程約一個多小時，巴士上亦有外國遊客，座位較疏落，每排只坐一人。

楊和生接受《香港01》訪問時表示，自2月5日起展開14日海上隔離，期間沒有離開房間，故不知悉有乘客已轉往隔離中心，但估計無論是停留在船上或前往隔離中心，隔離期亦將屆滿。他說，今早11時與太太均接受病毒測試，料最快周三有結果；若呈陰性及隔離期滿，而港府仍未有進一步安排，船公司仍容許乘客繼續留在船上，照顧食宿。

鑽石公主號爆武漢肺炎事件引起全球媒體關注。（AP）

郵輪之旅突然變成海上隔離，疫情嚴峻下，楊和生已多日沒有離開房門，連分批「放風」亦放棄，除了短時間步出房間露台或在門前領取物資，大部分時間留在房內，認為「唔太驚，隔離措施ok，（感染）風險唔太高」。

至於港府何時及如何「包機」接載，楊稱至今未有進一步消息，在電話問及入境處職員，對方仍稱未有定案。他表示，船公司已承諾退回旅費及全包回港交通費用，但無論是自己回港或乘坐港府「包機」，同樣要再接受14日隔離。