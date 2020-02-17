【鑽石公主號】乘客不滿回港仍隔離　許樹昌指檢疫中心隔離較穩妥

停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪確診新型冠狀病毒肺炎個案持續增加，目前確診人數增至355人，當中包括21名港人。與妻子同在船上被隔離資訊保安專家楊和生對於回港後仍要再隔離14日有保留，認為測試呈陰性、無病毒才下船，無理由回港後再隔離。 中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，該郵輪是「好活躍的病毒區」，由郵輪回港乘客是高風險人士，安排到檢疫中心隔離是較穩妥方法。

「鑽石公主號」（Diamond_Princess）郵輪仍停靠在大黑碼頭接受檢疫，船上曾搭乘新型冠狀病毒肺炎確診患者。（Reuters）

楊和生今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問時表示，目前仍未接受病毒測試，船公司亦未能提供測試時間表，但預料測試後亦要等候兩、三日才有結果，即使港府周三包機接載港人撤離，他最快也要周四才能下船。楊又指收到入境處短訊通知保安局「包機安排」，但未提及安排細節，他認為若安排順暢，總比自行安排機票回港更快，但認為其若能下船離開，則表示測試結果呈陰性，質疑「點解仲有額外14日（隔離期），呢個係一個問號」；若能選擇，楊和生及同樣被隔離的朋友均傾向家居隔離。

許樹昌表示，船上在短時間內已355個確診個案，傳播途徑未明，認為這是一個「好活躍的病毒區」，由郵輪回港的的港人與從武漢回港人士無異，即使船上測試呈陰性，仍是高風險人士，在潛伏期內仍能發病，加上本港家居空間較小，故認為不適宜家居隔離，到檢疫中心隔離是較穩妥方法。