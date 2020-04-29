【梁天琦上訴】兩次審訊歷時逾百天　控辯雙方料訟費達3000萬

旺角衝突事隔4年，大部份涉及的案件已審理。其中本土民主前線前發言人梁天琦涉暴動案，經歷兩次審訊後，現時仍需就其刑期服刑。而兩次審訊合共逾百天，控辯雙方均聘用行內富經驗的大律師，如梁天琦在第一次審訊時，聘用當時尚未獲委任為資深大律師的蔡維邦，而控方在兩次審訊中都由資深大律師郭棟明代表，據悉，亦有辯方律師收取較相宜價錢。有法律界人士估計，兩次審訊涉及的律師費用共達3000萬元。

梁天琦因1項暴動和1項襲警罪，被判監禁6年。(資料圖片)

首次審訊歷時逾50天

除在審訊前已潛逃的黃台仰和李東昇，首次審訊共涉6名被告。案件於2018年1月底開審，經歷逾50天的審訊，期間共傳召67位控方證人，包括十多位警員，而梁天琦和盧建民亦出庭作供自辯。梁天琦由當時仍為大律師的蔡維邦代表。

代表梁天琦大律師 同年獲委任為資深大律師

蔡維邦在2018年中獲委任為資深大律師。蔡師承資深大律師、剛卸任大律師公會執委的駱應淦，而蔡的徒弟包括公民黨黨魁、大律師楊岳橋。他近年處理多宗備受注目的案件，包括在佔中九子案中代表其中一名被告李永達，亦在七警案中代表其中一名警員劉興沛。此外，蔡亦在律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶涉僭建案中，提供獨立法律意見。蔡曾任大律師公會副主席，但去年10月因與公會執委會成員，對譴責暴力示威的立場有分歧而辭任。

同案另外5名被告，都由富經驗的大律師代表，如盧建民由劉偉聰代表。劉因近年代表不少社運案的被告，而被稱為逆權大狀。而林傲軒和林倫慶分別由大律師林國輝和王國豪代表。

第二次聆訊審訊逾70天

由於涉及梁天琦、林傲軒和李諾民的1項暴動，陪審團未能達成大比數裁決。該罪和「美國隊長」容偉業的案件，於同年一併審理。該案的律師大致與第一次審訊相同，但梁天琦改由大律師馬維騉代表。而經常替社運案被告打官司的大律師郭憬憲，則替容辯護。

雖然第二次審訊涉及的被告較第一次審訊少1人，但審訊需時逾70天，較第一次審訊更長。

控方外聘律師費料約1千萬

而控方在兩次審訊中，都由資深大律師郭棟明領軍，亦外聘大律師鄭明斌。郭近年多番獲律政司外聘處理多宗矚目案件，包括前特首曾蔭權被指收受利益，以及陳志雲被指隱瞞無綫電視收額外報酬的案件。而他現代表前行政會議成員張震遠，處理張涉隱瞞商交所財務情況的審訊。

據了解，控方在兩次審訊中外聘律師的費用，約1000萬元。至於辯方的律師費用，據悉其中一名在第一次審訊的大律師，其費用約為160萬元。以此推算，辯方在兩次審訊的律師費用，涉款約2000萬元。有法律界人士估算，兩次審訊的律師費用達3000萬元。