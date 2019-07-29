梁天琦獄中公開信：真正公義還未來臨　莫被仇恨支配

本土民主前線前發言人梁天琦去年因暴動和襲警罪被判囚6年，他今(29日)透過Facebook發布「梁天琦致香港人的信」，是反修例運動暴發以來首次就事件開腔。梁天琦在信中勸勉示威者不要被仇恨支配自己，在危難中仍要時刻保持警覺與思考，又稱「真正的公義還未來臨」。

梁天琦今(29日)透過Facebook發布「梁天琦致香港人的信」，是反修例運動暴發以來首次就事件開腔。(梁天琦facebook截圖)

梁天琦在信中表示，自己每逢周末晚上都總會戴上耳機收聽電台新聞簡報，又會看電視新聞及讀報，「一次又一次，我看著這些血迹斑斑的畫面，內心滿是悲哀和苦痛。」

信中又指，隨著示威者被捕和送院的數字不斷遞增，他想到港人要面對的將來，和那些難以癒合的傷口，反問「究竟有誰能夠撫平這個社會的創傷。」梁認為港人本著對香港的熱愛，展現無比的勇氣，改寫香港的歷史。

梁天琦又稱「真正的公義還未來臨」，他勸勉港人「你們或許因而心中充滿憤怒，這乃是人之常情。但我懇請你們不要被仇恨支配自己，在危難中，仍要時刻保持警覺與思考。」

梁天琦批評指，當本應解決社會問題的人選擇冷待，反而熱衷於將香港的命運放上賭桌作政治豪賭，認為港人需要的不是以自己寶貴的生命和他們對賭，而是在苦難中煉成堅毅與盼望。又祈求每個香港人都能夠平安渡過這個歷史關口。