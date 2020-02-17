【武漢肺炎】5消防及救護員送確診者入院僅戴眼罩口罩　現須隔離

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎肆虐，上周五（14日）一名70歲、獨居於石籬二邨的老翁確診，入院後情況危殆。惟該患者送院原因並非因其肺炎徵狀，而因該名老翁於本月12日在家跌倒，被困屋內感不適，消防處接報後調派人員救援，將他送院。 消防處今日（17日）表示，處理上述男子送院時，涉及的人員當日穿上外科口罩、眼罩及手套，事後3名救護人員及2名消防人員被衞生防護中心定義為「密切接觸者」，須到檢疫中心接受檢疫觀察。5人至今均沒有出現感染病徵，亦未有進行新型冠狀病毒測試。

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救援工作僅穿眼罩、口罩及手套

消防處表示，處方於本月12日下午約3時44分接獲一宗在石籬二邨有人被困屋內懷疑生命有危險的特別服務召喚，並調派消防細搶救車及救護車到場處理。處方指負責處理個案的人員當時根據報案人的資料，按部門防疫指引穿著適當的個人防護裝備，當中包括外科口罩、眼罩及手套，消防人員之後從肇事單位把病人救出，並由救護人員作初步治理後被送往醫院。

未接受病毒測試

消防處表示，得悉該病人被分類為確診個案後，衞生防護中心跟進曾接觸該病人的消防及救護人員，並將其中3名救護人員及2名消防人員定義為密切接觸者，需要到檢疫中心接受檢疫觀察。至今所有曾與該病人接觸過的消防及救護人員均沒有出現感染病徵，故並沒有被安排到醫院接受檢查及進行新型冠狀病毒測試。

70歲男患者居於石籬二邨。（資料圖片）

患者入院時瞞報曾到過內地

衞生防護中心日前曾表示，第55宗個案是獨居於石蘺二邨的70歲男子。患者於2月12日在家跌倒，被送到瑪嘉烈急症室，入院時報稱已氣促及有痰超過10日，後確診患上新型肺炎。他現時情況危殆，需要接受插喉、注射強心針及使用腎臟替代治療。患者入院時報稱自己不曾離港，醫護人員與入境處核對紀錄，發現他在1月22日或之前，曾經即日往返落馬洲。