【武漢肺炎】的士小巴業界擬向司機派口罩　業界：部分口罩被盜

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，多個行業的生計受打擊。的士及小巴業界今日﹙17日﹚舉行「的士小巴抗疫大行動」啓動禮，推出可持續的抗疫措施，包括在港島、九龍及新界的12個專用石油氣站，向業界司機派發「抗疫愛心包」，內有消毒噴霧劑一枝，醫護口罩兩個及抗疫單張。 不過的士業議會主席熊永達表示，早前協會曾於土耳其訂購一批口罩，數量足以供予所有的士、小巴，惟運送期間有部分被盜竊，現時仍點算損失，強調會盡可能向每一輛車派發一個抗疾包。熊永達又稱，受疫情影響，的士及小巴業界生意損失約七成，車租即使下調約一半，仍有估計約15至20%的士缺司機駕駛。

的士及小巴業界今日在中環愛丁堡廣場舉行「的士小巴抗疫大行動」啓動禮，運輸及房屋局局長陳帆（右二）及運輸署署長陳美寶（左三）亦有出席。（張浩維攝）

的士及小巴業界今日在中環愛丁堡廣場舉行「的士小巴抗疫大行動」啓動禮，運輸及房屋局局長陳帆、民政事務局副局長陳積志、運輸署署長陳美寶等亦有出席。之後，陳帆等一眾官員一同清潔的士、小巴車廂。

西九站、港珠澳大橋車位 的士業界可短租

陳美寶表示，因應業界受疫情影響，政府計劃將高鐵西九龍站的停車場泊位，部分租予的士業界短期月泊，料本周會啟用。她又稱，會劃出港珠澳大橋香港口岸部的份停車位，讓的士司機泊車，細節將於本周與業界商討。

熊永達表示，受疫情影響，的士及小巴業界生意損失約七成，車租即使下調約一半，仍有估計約15至20%的士缺司機駕駛。（張浩維攝）

大會表示，「的士小巴抗疫大行動」旨在推動及協助前線的士小巴司機恆常為車廂清潔及消毒，保持車廂空氣流通和注重個人衛生健康，具體內容包括開車前後勤洗手，打開車窗氣流通，戴實口罩防飛沫，消毒車廂驅病毒。

另外，行動會在今周內，於港島、九龍及新界的12個專用石油氣站派發「抗疫愛心包」，內有消毒噴霧劑一枝，醫護口罩兩個及抗疫單張。另外，全港亦會設立多個補充點，司機可以補充用完的清潔劑。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+ 12 + 11 + 10

熊永達表示，香港約1.8萬輛的士，4,000輛小巴，原本協會於土耳其採購了足夠口罩，給予每輛車，然而有部分口罩於運送期間疑被偷走，｢成箱嘢被人割爛咗，有啲就偷走去。｣確實損失仍有待點算，但強調會再搜羅口罩，｢盡量派到幾多派幾多。｣

疫情亦打擊司機生計，熊永達表示，的士及小巴的生意約損失七成，的士車主即使減租約一半，但仍有約15%至20%的士乏人問津，｢啲車擺到通街都係。｣

對於陳美寶表示，會出租高鐵站泊車位予業界，熊永達表示，據其了解月租約300元，笑言較「豬肉乾」便宜。

的士司機黃先生表示，生意至今下降四至五成，又指現時情況較沙士差。（黃偉倫攝）

另一名「單頭的士」司機黃先生表示，生意至少下降40%至50%。他認為，現時情況較沙士差，當年約個半月後，市民已陸續願意外出，惟現時一個多月後，卻越來越少乘客。他又指，當年一日生意額為400元，現時雖可達500至600元，但受通漲影響，成本不能同日而語。

司機：每日1:99漂白水清潔全車

黃先生又稱，現時外出的乘客，有部分是前往醫院，每日開工前都以1:99漂白水清潔全車，中午時份則會以火酒消毒，假如乘客前往醫院，會先開窗，落客後再全車清潔，｢佢(病毒)飛沫傳染，我哋司機一定抹咗先｣。

於港島駕駛專線小巴的陳先生亦表示，生意大約少四成，由於乘客不足，縮減了部分加班車，令部分時薪司機生計受損。他表示，雖然上年後半年的示威亦影響生意，惟現時較當時大約再少一成客。