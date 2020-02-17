【武漢肺炎】4港人違強制檢疫令企圖離港被截　衞生署檢控其中2人

香港政府從2月8日凌晨起，要求所有從內地抵港人士接受強制檢疫14天，期間不可離開居所，至今共有4名受強制檢疫的香港居民企圖離港。入境事務處早前成功在口岸把4人截獲，衞生署亦隨即將他們送到檢疫營，並聯同警方展開調查。 衞生署今日（17日）對其中2名人士向法庭申請傳票。至於餘下2名人士，衞生署和警方正積極搜集更多證據，供律政司考慮提出檢控。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

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衞生署今日（17日）表示會對2名涉嫌違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）的人士發出傳票，並嚴正提醒受強制檢疫人士應遵守《規例》的要求接受14天的強制檢疫。

入境處口岸截停違檢疫令人士

自2月8日強制檢疫生效至今，共有4名受強制檢疫的香港居民企圖離港。入境處早前已成功在口岸把4人截獲，衞生署亦隨即將他們送到檢疫營，並聯同警方展開調查。經調查後，衞生署今日對其中2名人士向法庭申請傳票。至於餘下兩名人士，衞生署和警方正積極搜集更多證據，供律政司考慮提出檢控。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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有人稱外出購物違令

就有報道指2名受強制檢疫的人士在劏房接受檢疫，被懷疑因其居所沒有獨立廁所而需要離開檢疫處所，衞生署表示已聯絡該2名人士，並獲悉她們的居所為獨立房間及備有獨立浴廁，因此適合作家居檢疫用途。惟其中一名人士承認曾擅自外出購買食物，衞生署已發出警告信，並提醒2人如有需要，可致電民政事務總署的電話專線，而社會福利署亦可按需要提供協助。

衞生署指一般而言，香港居民會在家居進行檢疫。就非香港居民而言，若他們已安排入住酒店或其他住所，將會在有關酒店或住所接受檢疫。若接受強制檢疫人士在香港無法安排入住合適地方，則將於政府安排的檢疫營進行檢疫。

罪成可罰2.5萬 入獄6個月

根據《規例》，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地逗留任何時間的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。