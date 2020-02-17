【武漢肺炎】曾與巴馬丹拿確診員工開會　醫管局一員工喉不適送院

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，本港今日增3宗確診個案，至今本港確診個案累計60宗。其中第57宗個案患者是住在太古城的54歲男子，他在巴馬丹拿集團任職工程師，其45歲同事亦初步確診，二人曾經在本月6日和7日一同到醫院管理局總部出席一個會議。 醫院管理局今日（17日）表示，有關會議均在兩名病人出現病徵前舉行，參與會議人士全部都有佩戴口罩，有關調查仍在進行中。而於今日黃昏，一名曾有出席本月7日會議的員工表示喉部不適，將會送院檢查及進行新型冠狀病毒檢測，到於其他的員工均沒有表示不適。

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醫管局今日晚上表示，知悉有兩名確診新型冠狀病毒病人曾經在2月6日及7日到訪醫院管理局大樓，並進行短暫會議。醫管局指會配合衞生防護中心的跟進追蹤調查，而有關會議均在兩名病人出現病徵前舉行，參與會議人士均有佩戴口罩，衞生防護中心調查仍在進行中。醫管局補充，於今日黃昏，一名只有出席2月7日會議的員工表示喉部不適，將會送院檢查及進行新型冠狀病毒檢測，至於其他的員工均沒有表示不適。

醫管局強調，總辦事處自疫情發展開始，一直安排清潔承辦商進行徹底清潔及消毒工作，並提醒同事注意個人衛生，包括佩戴口罩及勤洗手。醫管局會進一步加強大樓公用地方及會議室的清潔，在可行情況下安排視像會議，減少社交接觸，並會繼續與衞生防護中心跟進有關個案。

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