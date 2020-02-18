【武漢肺炎】三成外判清潔工未獲口罩　八成人無接受防疫培訓

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，本港口罩供應緊絀。5個民間團體及工會於本月進行問卷調查，訪問涉及本港15區共149名外判清潔工人在肺炎疫情下的工作情況。 調查結果發現，三成清潔工表示公司沒有提供口罩，即使有清潔工獲派口罩，近四成受訪者均指每日分發不足一個口罩。 樂施會香港項目經理黃碩紅表示，政府作為本港最大僱主，應確保外判清潔工有足夠口罩供應，且須加強巡查以令懲教署生產的口罩，真正發予前線清潔工手上。

有調查發現，三成清潔工表示公司沒有提供口罩，即使有清潔工獲派口罩，近四成受訪者均指每日分發不足一個口罩。（陳晶琦攝）

香港天主教勞工事務委員會、清潔工人職工會、清潔服務業職工會、樂施會及醫護行者於2月6日至13日進行一項《外判清潔工人在肺炎疫情下的工作處境問卷調查》，透過電話訪問或親身接觸涉及15區共149名食環署、康文署及房屋署外判清潔工人。

調查結果發現，過去兩周有三成清潔工均指公司未有提供口罩，即使部分清潔工獲得口罩，近四成均指每天獲發不足一個。同時，亦有近五成受訪者指，公司未有提供消毒清潔液清洗垃圾桶或廁所。

康文署轄下的外判清潔工珠姐（左）表示，疫情爆發至今工作期間從未獲發口罩，唯有自費298元購買一盒50個口罩。（陳晶琦攝）

另外，有八成半受訪者指公司並未提供相關指引，以處理街上被棄掉的口罩；且有八成受訪者未接受有關武漢肺炎防疫問題的培訓，當中仍有一成多人被要求有需要時須清潔疫廈。

食環署外判清潔工強哥於北區工作，負責日常跟水車洗地、掃垃圾等工作。他表示現時工作設備完全不足，每人均未能分配一個眼罩，且由農曆新年至今僅獲派共四個口罩，分別來自食環署及外判公司，形容「肯定唔衞生」。

他無奈指，「每日返工由朝到晚，又要將垃圾執落袋、洗地難免會整濕口罩，朝早用完嗰個，無理由下午又再戴返同一個啊？一日起碼都要用兩個啦。」

康文署轄下的外判清潔工珠姐，亦遇到類似情況，她指新年至今從未獲分口罩，惟因工作訂明必須佩戴口罩才能上班，故只好花298元購買一盒50個的口罩。

食環署外判清潔工強哥（左二）於北區工作，負責日常跟水車洗地、掃垃圾等工作。他透露，由新年至今僅獲派四個口罩，昨日才獲分多一個CSI口罩，斥工作設備不足。（陳晶琦攝）

對於特首林鄭月娥早前表示，會將懲教署生產的CSI口罩，分配70萬個予政府外判清潔工，且首批於昨日（17日）分發給外判前線清潔工。

強哥表示，昨日僅獲公司派發一個CSI口罩，因今日放假欲多取一個以備明日上班之用，亦遭拒絕。珠姐則指，至今未有見過相關的CSI口罩。

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵表示，上述個案在現今十分普遍，加上政府與外判公司合約列明清潔工上班必須佩戴口罩，故不少清潔工會重用口罩5日，甚至多次清洗口罩出現「口罩起毛粒」，亦有外判公司未能向員工派發外科口罩，唯有先派發紙口罩的情況。

樂施會香港項目經理黃碩紅表示，政府作為全港的最大僱主，應盡快增加口罩供應，確保每月提供130萬個口罩予清潔工、加強巡查確保前線清潔工人真正獲得口罩物資，並要求當局能清楚交代分配裝備的詳情，包括分配時間、每人每日可獲的配合數量及備用量。

同時她又敦促，僱主須為清潔工推行防疫知識培訓、制訂防疫指引包括要求僱主為曾經到訪疫區的僱員實施隔離政策，以及將新型冠狀病毒肺炎列入香港僱傭補償條例職業病範圍內。