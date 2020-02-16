【基層抗疫】邊掃路邊口罩、邊要搶購口罩　清潔工：工友洗罩重用

新型冠狀病毒襲來，這個農曆年開始香港全民撲口罩，在芸芸職業中，除了醫護需要足夠防疫裝備，每天為巿民處理垃圾的清潔工人，同樣要有足夠保護，但這批基層工人卻面對口罩荒，既無法負擔炒至天價的口罩，又無法排隊買得「良心價」口罩，成為疫症下最無助的階層之一。 雖然早前特首林鄭月娥稱會派70萬口罩予政府外判清潔工，但許多人像70歲的食環署外判清潔工人陳姐姐一樣全不知情，而資方由2月至今只每人派過1個口罩，她每天在街上一邊掃走巿民丟棄的骯髒口罩，另一邊想着如何撲口罩，更透露有工友把口罩洗洗就再戴，對衛生問題憂心忡忡。 而任職垃圾站長、78歲的鄧先生形容今次新冠病毒肺炎下，清潔工的待遇遠較17年前的沙士差，憶述當年每月獲派一盒50個口罩，更有其他物資提供，反觀今天工友卻要自資購買物資，卻因怕丟職而噤聲，嘆息聲下滿是基層哀歌。 攝影：歐嘉樂

陳姐姐以前在製衣廠當女工，後來製衣廠北移，她丟了工作，便轉行當清潔工人。那年她50歲，眨眼20年便過去。

清潔工戴私伙口罩、手套開工

鄧先生的上班時間是早上7時至下午4時，但這天早上6時15分，他已經到達觀塘雲漢街垃圾收集站，其時拉下的鐵閘外一如既往堆滿數十袋垃圾，內有口罩、磚塊、家居垃圾，還有食肆扔來的餿水。

鄧先生不敢怠慢，立即戴上「私伙」口罩和手套，把垃圾一袋袋扔進大型圾垃桶內，他解釋：「要在7時正，垃圾車到來之前把垃圾清好。」若垃圾車到了而垃圾未清理完，司機可能會不接收垃圾而直接駛走，到時候可能會被上級責罵，更可能要收警告信。

垃圾車大約七時便會到達雲漢街垃圾站，鄧生必需在此之前把鐵閘外的垃圾清理好，否則垃圾車不駛進來，他會被上司責備，說不定還得收警告信，被公司罰款。

鄧先生清理垃圾的同時，陳姐姐則推着手推車走上雲漢街的斜坡，開始打掃這條全長250米長的街道。身高只有約1.5米的她脊背躬着在推車，走了不過20步，已看見不遠處的馬路旁及行人路上，躺着兩三個或藍或綠或白的口罩。陳姐姐說，自新型冠狀病毒疫情爆發以來，街上多了很多口罩，「他們（巿民）回到家樓下，便把口罩扔在地上，通街都是」。缺乏口罩的她，一個早上下來就掃到數十個被棄的外科口罩。

問及會否憂心工作時接觸到病菌？陳姐姐以帶有鄉音的廣東話輕鬆地說：「我唔擔心，自己會小心啲。可能因為做慣咗，同垃圾打交道都打咗廿年，好似冇咁驚污糟。」

陳姐姐的上班時間是早上6時30分至下午3時30分，可是這天早上6時，她己抵達雲漢街垃圾站，推著手推車便掃街去了。

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全家4人剩6個口罩

「鈴——」一聲，陳姐姐的手機響了，是丈夫來電。他這天早上6時許便到華潤堂排隊買口罩，拿到九十多號籌。陳姐姐掉線後露出一抹淺淺的笑容，「九十幾號，應該會買到口罩㗎可？」。她說自疫情爆發以來，其外判公司只在2月初派發過一次口罩，而且每人只有1個，翌日用完就丟掉了。她曾問上司會否再派口罩，上司回應：「全香港都冇口罩，政府冇畀，公司邊有口罩畀你？」

訪問這天，陳姐姐身上除了反光衣及制服由公司提供，其他都是自備的。她覺得公司支援不足：「上司只是跟我們說：『最近大家會忙一點，要做多些。』卻沒有實際提供資源。」

「我唔知政府會派口罩喎，阿頭都冇講。」 清潔工人 陳姐姐

特首林鄭月娥於本月8日表示，懲教署會增產70萬個口罩分配予政府外判清潔工。勞工及福利局的統計數據顯示，2018年食環署、康文署、房屋署及產業署的服務承辦商共聘請21,718名外判清潔工人，單是食環署，便有9,834名；而今年，食環署增至約有11,000名外判清潔工人。若每名政府外判清潔工人都能獲派口罩，則每人可得32個，每日使用1個計算，足夠用1個月。另外，早前食環署人員出席觀塘區議會食物、環境及衞生委員會時表示，現時口罩數量不足，會按優次分配口罩予清潔工人。

本應是受益人的陳姐姐聽罷，卻瞪大圓滾滾的眼珠子說：「我唔知政府會派口罩喎，阿頭都冇講。」

短短二百餘米的雲漢街隨地都是垃圾，有玻璃樽、煙頭、狗屎及報紙，最近則多了口罩。

陳姐姐說，街上多了口罩，是因為市民回到家樓下，便把口罩扔在馬路旁。「我會小心一點，用掃帚掃起，或者用紙巾、膠袋包起。」

「之前有同事話喺口罩和嘴巴中間夾一張紙巾或小毛巾，就可以多用一兩日⋯⋯唔知咁樣係咪真係有用呢可？」 清潔工人 陳姐姐

工友重用口罩 洗一洗再戴

陳姐姐現時每天使用一個口罩，工作8小時後，回家才把口罩扔掉。她說有工友會重用口罩，「洗一洗，曬乾後又戴上嘴」，三、四天才換一個，但陳姐姐不敢重用，怕骯髒又不衞生。

目前政府宣稱派發的口罩未到手，陳姐姐只能靠自己，但家有4人卻只剩下6個口罩，丈夫為撲口罩排過幾次隊，卻沒有一次成功。問及家裏的口罩過兩天就用光，屆時有何打算？陳姐姐幽幽地說，只能把所有希望都寄託在丈夫手上的那張籌。這時手機又響了，陳姐姐匆忙接了後，表情馬上暗淡下來，「唉，買唔到都冇辦法啦……」原來華潤堂只賣50盒口罩，其丈夫買不到了。

最後的希望落空，怎麼辦呢？陳姐姐沉吟了一會兒，抬頭說：「之前有同事話喺口罩和嘴巴中間夾一張紙巾或小毛巾，就可以多用一兩日……唔知咁樣係咪真係有用呢可？」她摸摸口罩兩側，開始思考重用口罩的可能性。

陳姐姐推着垃圾車上斜坡時，車輪滾過一個口罩，那時掃帚及垃圾鏟都在車上，她貪方便，竟彎腰徒手就撿起那個外科口罩。記者着她這樣做危險，她吃吃地笑了一笑，說：「我一回垃圾站便消毒。」

除了雲漢街，陳姐姐還要掃雲漢街旁邊一條後巷，她指著樓上，猶有餘悸地說：「樓上的居民經常扔垃圾下來，我見過幾次，一袋袋垃圾從天而降，好幾次就落我身旁。」

陳姐姐說，最近不止口罩缺，連垃圾袋也缺。公司現在每人只派兩扎垃圾袋、共八個，又叫員工重用垃圾袋。陳姐姐皺起眉頭說：「我跟上司說有時有狗屎，好臭，她叫我用水沖一沖。」

「十一月時派過雨衣、一對膠手套及一對棉手套、毛巾及幾個口罩，後來就冇再派了。」 清潔工人 陳姐姐

灰濛濛的天空下起豆大的雨水，陳姐姐從手推車上取出輕便雨衣，也她自費購買，雖說是一次性雨衣，但已用了幾次。她說公司有派雨衣，但上一次已是3個月前的事，「11月時派過雨衣、一對膠手套、一對棉手套、毛巾及幾個口罩，後來就無再派了。大家都係老人家，個個唔敢問公司拎，咪自己畀錢買」。說時她扯了扯手上那不合尺寸的勞工棉手套，這對手套洗了又用、用了又洗，已經過一周，期間撿過不少口罩。

陳姐姐花3個多小時才把雲漢街掃過一遍，手推車垃圾桶的垃圾幾乎要溢出，她才慢慢折返垃圾站。

天空下起毛毛細雨，記者提陳姐姐穿雨衣，陳姐姐說她不喜歡穿雨衣，又濕又焗。後來雨勢愈下愈下，她才拿出一件一次性雨衣，套在身上。雨水打在薄薄的雨衣上，滴滴答答，但陳姐姐的制服早已被先前的雨水淋濕了。

「你做咩咁多事！你做唔做？唔做就走，做就唔好咁多嘢講。」 鄧生的上司對鄧生說

身材矮小的陳姐姐把垃圾扔進大型垃圾桶時顯得有點吃力，站長鄧生見狀，馬上向她伸出援手。

怕丟工作而噤聲

鄧先生見到陳姐姐推着滿車垃圾回來，馬上戴上一對淡黃色的膠手套，替她把一袋袋垃圾扔進大型垃圾桶內。那對膠手套也是鄧先生自費購買，「公司派嗰啲係黑色嘅，唔會派呢隻色」。

資方不派物資，為何不主動索取？鄧先生說：「費事問佢啦，問親佢就唔開心㗎喇，你鬧佢咪畀人炒、畀人鬧囉。呢啲嘢係自自然然派㗎嘛，係規矩嚟，使乜問呢？唔使我哋出聲佢都要派啦！」其實，他也曾經詢問公司會否派口罩，最終卻被上司說他多事：「你做咩咁多事！你做唔做？唔做就走，做就唔好咁多嘢講。」

為了保住工作，鄧先生和很多清潔工人都選擇噤聲，他指除了制服是公司派，其餘裝備都是他自己買的：膠手十多元、水鞋70元，口罩則是以往在牛池灣工作時剩下的，為了節省口罩，現時每天只戴1個，他知道這樣遠遠不夠，「一日最少都要用2個啦，係咪？」

這對滿是污迹的淡黃色膠手套是鄧生自己花錢買的。塑膠手套易壞，他常戴着手套搬別人扔來的木板，木刺劃破手套，刺傷他的手指。手套破了，他又自己走去買。

「你問佢有冇派口罩，佢話有，但唔會話派一個囉！」 清潔工人 鄧生

鄧生是雲漢街垃圾收集站的站長，這個站裏的垃圾都歸他管，一天下來，這裡最少要積累十餘桶垃圾。

沙士每月每人獲派一盒口罩

鄧先生依稀記得，2003年沙士爆發時，他在牛池灣當清潔工，那時每名清潔工每月都能獲派一盒50個口罩，另加一條毛巾及兩對手套，「唔夠可以再問佢攞」。但新型冠狀病毒疫情爆發個多月來，公司只派過1個口罩，他稱覺得被公司「搵笨」，「你問佢有冇派口罩，佢話有，但唔會話派一個囉！」。

陳姐姐亦指公司提供的裝備較17年前的沙士退步了不少，她憶述：「𠵱家好似仲差過沙士嗰陣，所有裝備都少咗，口罩、手套都冇，要自己買，沙士時邊使自己買？」

食環署回覆《香港01》查詢表示，食環署的服務合約有訂明承辦商須遵守及履行合約相關的法例，包括《職業安全及健康條例》（第509章）及其附屬規例。承辦商有責任確保其僱員在工作期間的職安健，包括為在不同環境下工作的僱員評估風險及採取適當的預防措施、提供足夠個人防護衣物、裝備、安全培訓及合適的工作安排等。署方人員會進行定期和突擊巡查，以查核承辦商的服務表現。

垃圾車駛入垃圾站，鄧生馬上把裝有垃圾的大型垃圾桶拉過來，勾在垃圾車車尾的鐵枝上，鐵枝「嚓」一聲向上揮動，垃圾便嘩啦啦地倒進車斗裡。鐵枝放下來，垃圾桶「啪」地跌落地上，鄧生立即把空圾垃桶移走，再推來另一盛滿的垃圾桶。

「𠵱家好似仲差過沙士嗰陣，所有裝備都少咗，口罩、手套都冇，要自己買，沙士時邊洗自己買？」 清潔工人 陳姐姐

公司於去年十一月派的雨衣破了，後來沒再派，鄧生便在垃圾站拿一個黑色大型垃圾袋，剪三個洞，讓頭和雙臂可以穿過去。這就是他洗垃圾桶時所穿的「雨衣」。

工友「五餅二魚」分享口罩

鄧先生說以前公司每到月頭便會派發手套、口罩、毛巾，那時他不愛戴口罩，覺得悶焗，便把口罩儲下來，儲着儲着就儲了5盒，沒料到今天派上用場，更便把其中2盒送給「口罩荒」的工友，餘下的夠用2個月。問及兩個月後怎辦？他笑着揮揮手：「到時再打算，都唔計得咁長遠，說不定到時有口罩呢？或者疫情就過了呢？」

接近中午12時，鄧先生的電話「鈴、鈴、鈴」地響了起來，他未接電話，已知道是垃圾車要來了。垃圾車離開後，鄧先生穿起剪了3個洞、以垃圾膠袋自製的「雨衣」清洗垃圾桶。另一邊的陳姐姐脫下戴了數個小時的口罩，小心翼翼地摺起藏在衣袋裏，然後從垃圾站的雪櫃內取出飯盒，坐在滴着水珠的垃圾桶旁吃午飯。

垃圾車走後，鄧生穿起「雨衣」清洗垃圾桶，水花四濺。他在垃圾桶下放置一個筲箕，以接住殘留垃圾桶內的垃圾。