旅發局：訪港旅客日均3千低過沙士　高級酒店入住率錄得單位數

去年下半年因反修例運動，對交通等多方面做成影響，訪港旅客已有所減少，今年初內地爆發武漢肺炎，並蔓延多地，香港亦有逾60宗確診個案，進一步重創香港的旅遊業。旅發局今(18日)公布訪港旅客數字，指現時平均每日訪港數字下跌至每日約3000人，較03年「沙士」期間更差，總幹事程鼎一表示，由於今次疫情肆虐亞洲多個地方，未來下半年各地會出招「搶客」，加上港最大旅客客源自內地，預計會傾向「內銷」，即推廣各省旅遊為主，但在多重競爭下，相信下半年訪港客仍會較去年少。 另外，旅發局提到，疫情亦影響旅遊業界經營，部份高檔次酒店錄得單位數字入住率，相當嚴峻，正與業界商討其後的「救亡行動」，並期望於年中開始進行。

旅發局的2月份訪港旅客數字中，現時平均每日訪港數字下跌至每日約3000人，較03年「沙士」期間，旅客數字最低的5月份，平均每日訪港人數的1萬人，情況更差。（資料圖片）

去年下半年訪港旅客人數降近四成

去年6月起，本港經歷連續多個月的反修例社會運動，對旅遊業帶來一定程度的衝擊，旅發局表示，去年下半年的訪港旅客數字，較2018年下降39%，全年則下降14%，旅發局總幹事程鼎一預計，今年上半年受疫情影響，難以預計整體旅客幅度，而八月份東京奧運舉行，不少人會留在國內、以及疫情後可能再度發生社會運動，均可能妨礙旅遊業恢復。

程又提到，由於武漢肺炎影響亞洲多個國家，包括內地、泰國、新加坡、日本、韓國及台灣等以旅遊業為主的地方，多地將作出「救亡」行動，多重競爭，預計今年下半年訪港旅客人數，較去年下半年可能會較差，程說：「其實好難以今年2月入境人數比較以往數字，但希望下半年最起碼希望可以持平，因為去年下半年仍有300萬人次來港，今年要做做呢個數唔容易。」

總幹事程鼎一表示，由於今次疫情肆虐亞洲多個地方，未來下半年各地會出招「搶客」，加上港最大旅客客源的內地市，預計會傾向「內銷」，即推廣各省旅遊為主，多重競爭下相信下半年訪港客或較去年差。（資料圖片）

高檔次酒店入住率現單位數

另外，旅發局近日與多個旅遊業界代表開始商討其後的「救亡」行動，強調會以有效、創新為主，當中提到，疫情下對本港旅遊業影響非常大，當中不少酒店，程說：「近日有業界都話入住率得返百份之二十，更有聽過有高檔次酒店入住率得返單位數字入住率。」反映情況嚴峻，並著力協助往後的推廣活動，但前提為市面恢復後才能推出。

補辦美酒佳餚巡禮將取消

此外，旅發局宣布，由於現時仍於疫情期間，人流集中會帶來感染風險，原定於年初，即三、四月補辦的美酒佳餚巡禮將會取消，而年底的本年美酒佳禮會因應當時情況而再決定舉辦時間。

旅發局表示，現時平均每日訪港數字下跌至每日約3000人，較03年「沙士」期間更差。（資料圖片/曾梓洋攝）

現每日訪港人數僅3千人

旅發局的2月份訪港旅客數字中，現時平均每日訪港數字下跌至每日約3000人，較03年「沙士」期間，旅客數字最低的5月份，平均每日訪港人數的1萬人，情況更差，此外，相對去年的訪港數字，按去年同月份下跌98%，惟現時疫情未退，市面情況恢復未有期限，難以估計最終影響，只能預計與業界的「救亡」行動，可能於今年第二季，即5月份開始，及以回復市面信心為主。