2019年訪港客不足5,600萬　按年跌14.2%　旅發局：2014年以來最低

港府擬修訂《逃犯條例》激發反修例風波，衝突不斷亦致訪港旅客下跌。 旅發局今日（15日）公佈2019年訪港旅客的初步數字，去年訪港旅客人次逾5,590萬人次，為2014年以來最低。當中上半年訪港旅客錄得13.9%的增長，惟受社會事件影響，訪港旅客數字自去年7月起下跌，隨後月份跌勢加劇，下半年整體訪港旅客錄得 39.1%跌幅，12月按年跌超過一半，全年旅客數字則按年下跌14.2%。

旅發局表示，不同客源市場的全年訪港旅客均出現下跌，當中內地及短途市場分別下跌 14.2%及18.7%，而長途及新市場影響較微，亦下跌了12.7%至 13.5%。訪港過夜旅客方面，2019 年整體下跌18.8%,至 2,376 萬人次。

反修例風波由2019年6月開始，7月情況明顯加劇，訪港旅客亦明顯減少，7至12月的訪港旅客人次按年減少2,104萬人次，較去年同期跌近四成。當中以短途及內地旅客跌幅最大，按年減少633萬短途客（跌18.7%）及4,377萬內地客（跌14.2%）。

旅發局主席彭耀佳指，雖然過去一年本港旅遊業面對極大挑戰，但相信香港能面對逆境，透露旅發局已在印度、印尼、菲律賓、南韓及泰國等多個短途市場展開宣傳，並準備將宣傳推展日本及長途市場等。

他又透露，旅發局正積極籌備在全球多個客源巿場作大規模宣傳，以重建香港旅遊形象，振興本港旅遊業。而上月初起，旅發局推出的「就在.香港」網上優惠平台，刺激旅客訪港意慾，優惠推出以來反應正面，平台優惠將持續更新。