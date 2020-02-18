【鑽石公主號】料明晚至少一班包機返港　日仍未交待全部港人資料

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府已安排包機接載滯留在日本橫濱的郵輪「鑽石公主號」的港人回港。保安局副局長區志光表示，局方已與不同在日團體會面，以商討撤離安排，惟負責檢疫工作的厚生勞動省官員未有出席，故未能交代乘客名單及他們的身體狀況，令局方無法掌握第一手資料，但無論如何，明晚至少會有一班機返港。根據日本官方最新公布，今日（18日）再多88人對病毒呈陽性反應，船上累積感染人數增至542人，現時仍有300多名香港居民濟留郵輪上。 食物及衞生局副局長徐德義今表示，暫未掌握最新港人確診數字，他強調，跟隨包機返港者需符合兩大條件，包括需於當地的新型肺炎檢測結果呈陰性，以及上機前再通過衞生署人員健康篩查，確保無任何病徵始可登機。

曾國衞說，局方希望明天晚上將全部滯留鑽石公主號的港人帶走。（資料圖片）

厚生勞動省官員​失約未解釋原因

保安局副局長區志光稱，局方今日分別與駐東京經貿辦、國家駐日大使館、船公司及不同在日團體展開會談，商討事前準備、落船及機場安排等。厚生勞動省官員原本亦會出席與船公司的會面，該部門負責進行檢疫及測試，可交代乘客名單及身體狀況，惟他們沒有赴會，使局方無法掌握第一手資料，工作比預期中慢。入境事務處處長曾國衞稱，他們沒有解釋失約原因，相信是因事未能出席。

料明晚將有第一班機返港

曾國衞說，處方希望明天晚上將全部滯留鑽石公主號的港人帶走。日方早前公布，20日將完成所有人的檢測，他寄望日方能優先完成港人的檢測，但日方未有確實落實此措施；如未能順利完成，船上人士或需分批返港。他又說，暫時計劃分兩班機將港人送返港，如有需要不排除多加一班，但無論如何，明晚至少會有一班機，在半夜前回港。他強調，即使有人未能即時離開，也安排了港府人員繼續照顧他們。他又表示不清楚實際返港的人數，已要求日方今晚至明早給予準確數字，暫時已知至少有數十港人為確診者、其密切接觸者或有病徵者，無法於這幾天回港。

徐德義指，暫未掌握「鑽石公主號」最新確診人數。（資料圖片）

檢測呈陰性方可上機

保安局前日（16日）公布指，郵輪上暫錄得21名港人受感染，不過，食物及衛生局副局長徐德義今日在記者會表示，暫未掌握郵輪上最新確診港人數字，亦不知悉否有否港人不願跟隨包機回港，他強調，即使該批人士稍後自行返港，仍需接受檢疫安排。

他又指，隨包機返機人士需接受日本當局的新型冠狀病毒檢測，並呈陰性結果，另亦需接受本港衞生署人員健康篩查，包括量度體溫和問卷調查，確保沒有病徵才可上機。他再三強調，涉事港人與入住檢疫中心人士一樣，並非確診或懷疑個案，感染風險相對較低，又說：「唔能夠話該批人士寧舍高風險。」惟由於郵輪上確診者眾，亦不完全了解船上安排，及涉事港人的接觸史等，故仍有一定程度的感染風險，遂返港後仍需接受檢疫14日。

+ 8 + 7 + 6

將以火炭駿洋邨作檢疫中心

港府將啟用火炭駿洋邨作檢疫中心，安排「鑽石公主號」港人入住，不過連日來遭附近居民及準住戶反對，徐德義指，現時本地有4個隔離檢疫中心，惟容量有限制，使用度高，150個單位已接近飽和，雖然有其他場地正以組件形式趕工，但未能立即啟用，基於需於短時間內安排大量人士入住，他承認與居民溝通不足，對於港府是否有責任則未置可否，徐說：「咁急情況，未必溝通得切，但局方有反覆與區議員交代。」

他強調，該檢疫中心與民居距離相對遠，亦有出入管制，隔離人士有專車接送，更設24小時醫護及執法人員當值，強調不會和外間有所接觸，呼籲公眾諒解。