【鑽石公主號】確診個案突破500宗　郵輪隔離為何最終失敗

在停泊橫濱港口「鑽石公主號」（Diamond Princess）郵輪，因感染2019冠狀病毒病（COVID-19）肺炎的人數愈來愈多，截至2月18日下午，確診個案已升至542宗。其他國家均等待不及，決定派遣包機把乘客接走。日本政府在郵輪的隔離措施可謂失敗告終：雖然無跡象顯示病毒擴散至岸上，但郵輪自身已成為病毒溫床，留在船上只會愈來愈危險。

停泊在日本橫濱港口的鑽石公主號。（Getty）

鑽石公主號自2月3日停泊在橫濱港口外，接受兩周時間的隔離。但隨着時間過去，船上確診患者正快速增加：從最初的10人確診，大增至17日的454人。儘管最初完成檢測的人數有限，但無可否認病毒已在郵輪不斷擴散。

無病的人不應留在船上隔離

日本政府的原意是希望借郵輪作為隔離中心，在找出受檢染者送院的同時，讓健康無病徵的人留在船上，等待兩星期後離開。但結果是郵輪成為病毒溫床，郵輪的隔離措施可謂失敗告終。

為何郵輪隔離會失敗，還需等待未來詳細調查才有答案。但已有專家早在隔離初期，質疑郵輪隔離的成效。美國約翰·霍普金斯大學健康安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）傳染病專家格爾斯比（Tom Inglesby）表示，測試呈陰性的乘客應一開始就帶離郵輪，在另一個隔離設施中隔離，而不是留在船上。

郵輪的乘客活動範圍基本只有各自的房間，不少乘客都趁機會走出平台上「放風」。（Getty）

郵輪是封閉場所等多重原因

格爾斯比指出，愈是長時間在郵輪的公共設施逗留，就愈容易染病。日本醫療管理研究會理事長上昌廣亦表示，郵輪是一個封閉的場所，任何失誤疾病都會快速傳播開去。

船上的狹窄空間、扶手、牆壁等等都可能是傳播的媒介，中央空調系統更可能是幕後黑手。而當船上工作人員亦被檢驗確認受感染時，已意味有更多乘客可能經員工接觸和走動，進一步受感染。

因近代少有郵輪爆發疫情的例子參考，加上病毒至今未知的東西仍然太多，日本政府無法有效對應，危機處理意識不足亦可能是原因之一。在眾多確診病例中，其中一名就是協助船上乘客檢疫的工作人員。當地傳媒報道，人員在工作時沒穿訪護服，並重覆使用同一口罩，可能因此受感染。

鑽石公主號的事件相信會成為疫情處理上一個例子，說明郵輪作為隔離設施的重大缺憾，而因防疫考慮不足，造成的大規模感染亦會成為未來防治疫情的教材。