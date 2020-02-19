【武漢肺炎】兩學生涉管有鋼珠等被控　控方指與社會事件有關

兩學生周一（17日）凌晨在天水圍遭警員截查，被指攜有打火機、橡皮筋彈射器、鋼珠等，同被控在公眾地方管有攻擊性武器等罪，今（19日）被押至西九龍裁判法院提堂。兩人暫時毋須答辯，控方形容案件與社會事件有關，指早前有市民於當區抗議政府將區內的診所改造為「武漢肺炎」的檢疫中心。主任裁判官羅德泉將案件押後至4月29日，於屯門裁判法院再訊，以待警方再作調查及化驗證物。兩被告被拒保釋，還柙看管。

兩被告魏天樂（19歲）及梁皓然（18歲）均報稱學生，同被控一項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，以及一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

警方指起獲彈叉及鐵珠。(警方圖片)

控方指兩被告見到警員後 放下紙袋離開

首項控罪指，兩人於2月17日在天水圍天業路行人隧道外管有一個藍色打火機、一個銀色打火機、一個黑色的氣體打火機、一個打火機機油氣罐、一罐膠水、一袋咖啡過濾紙、一個附有兩個濾罐的防毒面具、一個附有一個濾罐的防毒面具、三條六角匙、一把剪刀、一個玻璃樽及一瓶洗甲水。而另一項控罪則指，兩人同日同地管有一個橡皮筋彈射器及89粒鋼珠。

控方稱案件與社會事件有關，提及有人於當區抗議政府將區內的診所改造成指定診所，以供「武漢肺炎」懷疑患者求診。他續道，案發前數日有縱火等事件，警方加緊巡邏，於案發當日凌晨發現兩被告見到警員後放下紙袋離開。警方隨後截查兩人，並在地下的紙袋檢獲涉案物品。辯方則指，控方述及案發前數日發生的事，而該些事件與此案無關，法庭不應考慮。

宏逸區區議員巫啓航願為兩被告作人事擔保，惟羅官拒絕兩人的保釋申請，兩人須還柙候訊。

案件編號：WKCC434/2020