【武漢肺炎】醫管局研試用瑞德西韋治病　待藥廠發臨床試驗指引

武漢肺炎疫情持續，本港累計確診人數達63宗，其中兩人死亡。內地今日（19日）起加試兩種新藥，而食物及衛生局局長陳肇始今日則在立法會透露，親自去信一間藥廠表明本港有意加入治療新型肺炎藥物瑞德西韋的全球臨床測試，昨日醫管局與藥廠已進行視像會議，有信心本港可參與其中，目前仍待藥廠發出臨床試驗指引。
而醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今日見記者時，直言未清楚相關藥物資料，但強調醫管局感染控制及傳染病專家一直有參考各地（包括內地）的治療用藥情況，而醫管局會探討在港臨床測試新藥瑞德西韋的可能性。
醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻透露，醫管局會探討在港臨床測試新藥瑞德西韋的可能性。（羅君豪攝）
醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生會見傳媒時解釋，本港主要用干擾素、蛋白酶抑制劑、利巴韋林治療患者，亦有機會使用其他紓緩藥物。醫管局形容目前治療有效，會繼續留意市場上會否有新藥推出。
由美國藥廠研發的新藥瑞德西韋（Remdesivir），因成功挽救美國第一宗確診病患，被視為有機會抑制武漢肺炎的有效藥物。劉家獻形容，瑞德西韋仍在研發階段，未有國家正式註冊，療效有待臨床實證；而目前武漢正在臨床上試用瑞德西韋，而醫管局會與有關藥廠探討在港臨床測試的可能性。
▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼
國家衛健委今日發表第六版《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行）》，新增兩種試用藥物（磷酸氯喹及阿比多爾）作臨床測試，嘗試治療武漢肺炎病人，療程不多於十日。被問到有關藥物在港是否註冊藥物、有否存量或本港會否試用時，劉家獻直言，現無相關藥物資料，但強調醫管局的感染控制及傳染病專家一直就治療方法作商討，亦會參考各地（包括內地）的治療用藥情況，不會只沿用香港現有方法。