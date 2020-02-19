【武漢肺炎】醫管局研試用瑞德西韋治病　待藥廠發臨床試驗指引

武漢肺炎疫情持續，本港累計確診人數達63宗，其中兩人死亡。內地今日（19日）起加試兩種新藥，而食物及衛生局局長陳肇始今日則在立法會透露，親自去信一間藥廠表明本港有意加入治療新型肺炎藥物瑞德西韋的全球臨床測試，昨日醫管局與藥廠已進行視像會議，有信心本港可參與其中，目前仍待藥廠發出臨床試驗指引。

而醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今日見記者時，直言未清楚相關藥物資料，但強調醫管局感染控制及傳染病專家一直有參考各地（包括內地）的治療用藥情況，而醫管局會探討在港臨床測試新藥瑞德西韋的可能性。