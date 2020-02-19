【武漢肺炎】衞生署︰應付到目前疫情分析　若個案增會請警方協助

武漢肺炎疫情近月襲港，衞生署今日（19日）下午公布本港累計錄得63宗確診個案。曾於2003年沙士期間成功追尋感染源頭的警方「超級電腦」仍未啟動。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今日在記者會上表示，就跟進患者的關係、地址或其他情況，暫時當局都可以應付到，已跟警方溝通，該系統隨時可用，假如本港個案增多及患者關係「錯綜複雜得好緊要」會要求協助。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，目前本港有60多宗新型肺炎個案，就跟進患者的關係、地址或其他情況，暫時當局都可以應付到，張竹君表示已跟警方溝通，警方已備有「超級電腦」可作疫情追蹤分析，該系統隨時可用，假如本港個案增多、「關係錯綜複雜得好緊要，會請求他們幫忙。」

警方昨日（18日）回覆查詢指，警方一直緊密留意有關新型冠狀病毒感染個案的事態發展，並與其他政府部門保持緊密聯繫，「超級電腦」隨時準備就緒作數據分析，但暫時並未就此事件啟動。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今日（19日）在記者會上表示，就跟進患者的關係、地址或其他情況，暫時當局都可以應付到。（羅君豪攝）

據資料，衞生署衞生防護中心的「傳染病資訊系統」（CDIS）於2016年啟用，連結了各疾病監控系統，包括不同衞生機構及社區院舍，蒐集來自不同源頭的資訊，實時在同一個平台進行數據分析及信息發放。在偶發性個案及疫情爆發時，可進行不同階段的流行病學調查，即時可獲得醫院管理局內臨床及化驗室資料。