【武漢肺炎】七旬死者患3種慢性病　5人康復出院包括欲逃走內地漢

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，第55宗個案、獨居在葵涌石籬二邨的70歲男子今早（19日）離世。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，該病人患糖尿病、高血壓、腎功能不佳，曾服用蛋白酶抑制劑及抗生素，惟今早情況仍然轉差，終告不治，個案將轉介死因庭研究。 另外，5名患者已康復出院，其中第5宗個案今日出院。該患者為63歲的內地男子，居於武漢，是第4宗確診女子的丈夫。二人1月到威爾斯親王醫院急症室求診，期間試圖逃走。

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患者生前曾服蛋白酶抑制劑及抗生素

劉家獻稱，今早離世的患者是第55宗個案，他自2月12日因跌倒進入瑪嘉烈醫院急症室，入院時「情況已經好差」，血含氧量低，被直接送入深切治療部救治，需接受插喉及使用機器協助呼吸。他續說，患者本身患有慢性病，包括糖尿病、高血壓、腎功能不佳，住院期間有接受連續性靜脈血液過濾。對付肺炎方面，患者曾服用蛋白酶抑制劑及抗生素，惟今早情況仍然轉差，於7時22分離世，個案將轉介死因庭研究。

第55宗患者因跌倒被送到瑪嘉烈醫院。（資料圖片）

第5宗個案毋須用抗病毒治療 康復出院

另外，劉家獻又稱，5名患者已康復出院，其中第5宗確診個案今日出院。他續說，該名患者情況相當穩定，毋須使用抗病毒治療，今日正式出院。

翻查資料，第5宗個案為63歲的內地男子，居於武漢，是第4宗確診女子的丈夫。他在1月22日由武漢乘高鐵到港，入住馬鞍山銀湖．天峰第1座，即他女兒的家中。二人在1月23日開始發病，同日到沙田威爾斯親王醫院急症室求醫，得悉需要接受隔離後，欲從急症室逃走。醫院按機制報警救助，最後成功在醫院外攔截病人，24日轉瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

劉家獻表示，本港現時有55名確診患者仍然留院，當中4人危殆，包括第7宗、第24宗、第26宗及第38宗個案，2名患者情況嚴重，其餘情況穩定。