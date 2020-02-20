【抗疫基金】學生津貼增至3500元　教育局向每校發1萬至2.5萬抗疫

教育局今日（20日）公布，將會向中小學和幼稚園以及其學生提供額外津貼，則從將成立的「防疫抗疫基金」撥出約9億元， 把2019／20學年的每名學生津貼增加1,000元（由2,500元增加至3,500元），惠及約90萬名學生的家長，以協助減輕學校及家長在抗疫及停課期間額外支出的負擔，預計可在「防疫抗疫基金」成立後一星期內發放第一批學生津貼。

教育局今日公布，將會向中小學和幼稚園以及其學生提供額外津貼。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄表示，為預防新型冠狀病毒在校園傳播，以及保障學生健康，全港學校由二月初開始暫時停課，而學生在學校支援下留在家中學習，做到「停課不停學」。他指，停課期間理解不少家長需要繼續為子女繳付與學習有關支出，另有一些家長需要為子女購買閱讀及學習材料或電子學習裝置，故把2019／20學年的每名學生津貼由2,500元增加至3,500元，惠及約90萬名學生的家長，他們亦無須另行提交申請。他預計可在「防疫抗疫基金」成立後一星期內發放第一批3,500元的學生津貼，其後批次會陸續發放。

向2,200所學校提供一筆過額外津貼抗疫 涉4,200萬元

此外，教育局會調撥現有資源，為全港所有公營學校、直接資助計劃學校、私立中小學及幼稚園提供一筆過的額外津貼，幫助學校補充其防疫物資（例如口罩、體溫計等）或清潔校園，以及支付其他與防疫抗疫相關的開支，預計可惠及約2,200所學校，涉及額外開支約4,200萬元。在資助額方面，因應不同類別、不同規模的學校，每校可獲10,000元至25,000元不等的撥款。

在幼稚園方面，教育局為協助幼稚園界別應付目前經濟困難，推出措施還包括：以每所參加幼稚園教育計劃的幼稚園於本年一月的學生人數為基礎，計算該幼稚園在停課期間的每月資助，確保期內獲得的政府資助不會因個別學生退學而減少；以及為所有幼稚園提供一筆過津貼，涉及額外開支約1億2,000萬元。

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教育局另行為21所設有宿舍部的特殊學校提供一筆過的額外津貼，金額會按照宿舍部的核准宿額而定，宿額少於40個可獲50,000元；40至60個可獲100,000元；61個或以上可獲150,000元，涉及額外開支為225萬元。

至於學生資助計劃，教育局指學生不會因為在停課期間未能回校上課，而影響他們領取各項學生資助的金額或資格。有個別資助計劃，例如幼稚園及幼兒中心學費減免計劃，要求學童必須在該月內曾經上課，才可領取有關月份的學費津貼；但鑑於在停課期間，學生因疫情關係回校上課的日數或受影響，教育局及學生資助處會彈性處理，讓學生不會因停課而影響可獲取的資助。