【鑽石公主號】家屬稱落船登機名單由港府篩選　促盡快撤滯留港人

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球，其中停泊於日本鑽石公主號全船累計621人確診。港府包機今日（20日）凌晨接走日本鑽石公主號的港人，包機今早抵港，但保安局局長李家超表示，55名確診港人及33名緊密接觸者暫時未能回港。 確診港人家屬今午發聲明回應，稱收到鑽石公主號的醫療團隊來電，對方表示落船及上包機乘客的名單是取決於自身政府的安排，而非日方單位。家屬表示，對政府說法及安排深表憤怒及遺憾，促請港府盡快仍在船上隔離的緊密接觸者回港。

2月19日，一輛載有鑽石公主號港人乘客的旅遊巴，駛離橫濱港。（Tomohiro Ohsumi/Getty Images）

鑽石公主號滯留港人家屬陳先生及鄭先生，兩人的父親均於本月16日確診患武漢肺炎，目前入住千葉縣一間小型醫院接受治療；兩人的母親病毒測試結果為陰性，由於被日本當局及香港衞生署判斷為緊密接觸者，因此仍須在船上隔離14日，仍未能乘包機回港。

家屬陳先生及鄭先生發聲明指，今日收到鑽石公主號的醫療團隊來電，對方引述船上營運部的訊息，表示落船及包機的名單，完全取決於乘客所屬政府的安排，而非日本衛生部門或其他任何日本單位。對方指，相關安排適用於所有確診、未有確診人士或緊密接觸者，美國早前則已接走所有船上國民，當中包括緊密接觸者及確診患者。

鑽石公主號滯留港人家屬陳先生及鄭先生表示，對政府說法及安排深表憤怒及遺憾，促請港府盡快仍在船上隔離的緊密接觸者回港。（資料圖片）

陳先生及鄭先生稱，過去數天港府不時表示「緊密接觸者未能下船是日本衛生署所建議及主導」，今午家屬亦與入境處職員溝通，對方亦表示「不是香港政府主導，而是當地政府的決定」。

他們批評，保安局局長李家超未有說明乘搭包機的名單，是由香港政府作篩選而決定。他們對政府說法及安排深表憤怒及遺憾，促請港府盡快仍在船上隔離的緊密接觸者回港。

《香港01》已就事件向保安局及衞生署查詢。