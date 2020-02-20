【鑽石公主號】第二班包機最快今夜啟程　154名香港居民去向未定

日本郵輪「鑽石公主號」因為爆發新冠狀病毒引發的武漢肺炎，船上約3700名乘客及職員，被強制在船上隔離14天，昨天已完成檢疫期，而船上的364名香港居民，其中106人今早(20日)已乘包機返港，第二部包機料最快於今晚凌晨時份起程。除去早前已確診或須留日觀察的人士，以及已拒絕乘包機的16人外，仍餘下約154人。

83人仍須留在日本

保安局局長李家超今早見傳媒時，透露有關郵輪上的最近數字，指船上共有364名香港居民，有55人確診，另有33人是密切接觸者而須留在日本觀察。

餘下的276人，其中106人昨晚已下船並乘包機離開，今早已返抵香港，另外亦有16名人士拒絕乘搭包機，扣除這些人士，餘下仍有154人。

第二班包機人數仍存變數

然而這154人中，有部份仍在等候檢測結果，亦有些未完全確知他們乘搭包機的意願，故今晚確實會乘包機人數仍存在變數，至今亦未有進一步的公布。

有乘客想繼續在日旅程

專程到日本處理今次撤離行動的入境處處長曾國衞昨透露，部份不願意搭乘包機的香港居民，主要是因為本身有機位可以回港，亦有人表示望會繼續在日本的行程。保安局局長李家超今早重申，政府會遊說仍在船上的香港居民乘包機回港，亦表明必要時會安排第三部包機載有需要的人士離開。