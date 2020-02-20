【武漢肺炎】醫學會駁張建宗疫情受控論言之過早　口罩短缺紓緩

新型冠狀病毒疫情繼續擴大，不過政務司司長張建宗卻形容「疫情受控」。香港醫學會會長何仲平今日﹙20日﹚回應稱，雖然每日確診的新增個案約為1至2宗，但形容為受控卻是「言之過早」。 醫學會於月初曾指，部分私家醫生欠缺口罩。醫學會義務秘書楊協和表示，早前獲捐贈1,000盒口罩，之後學會又搜購了3,000多盒，近日經抽籤出售或分發給會員。他表示，現時仍需口罩，不過數量已足夠維持一段時間，口罩荒暫時紓緩。

蔡堅（左二）笑言成功以80元購得2盒口罩。（黃偉倫攝）

何仲平表示，現時每日新增的確診個案約為1至2宗，與沙士時每日多人確診、甚至有醫護人員中招的情況相比，現時確較輕微，但要形容為「受控」則言之過早。

醫學會早前指，部分醫生因缺口罩，需隔日應診。楊協和表示，消息傳出後，收到1,000盒口罩捐贈，之後亦成功搜購3,000多盒口罩。他表示，以抽籤形式分配全數約4,000多盒，約5,000參與，首1,000人可免費獲得捐贈所得的口罩；其餘3,000多盒則以80元或90元2盒出售。

醫學會前會長蔡堅表示，自己亦要排隊買口罩，幸而成功「中籤」以80元購得2盒口罩，之後到超市又購得酒精搓手液，感到「好開心。」

何仲平認為，「口罩荒」將於3月初紓緩，因內地工廠現時已復工，而且部分原非生產口罩的工廠，亦改為生產口罩。他又稱，醫學會準備了3批，每批20個的N95口罩，可向缺口罩的醫生提供。

醫學會倡離島設隔離營 遠離民居

政府近月四處覓地作檢疫中心，何仲平指，當年沙士數個渡假營已足夠，惟今次需要更多，數量並不足夠，認為選址應遠離民居，例如喜靈洲、芝麻灣監獄亦可考慮。蔡堅則認為，之後湖北港人或回港後，需更多檢疫措施，可考慮使用軍營作檢疫。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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對於政府徵用駿洋邨作檢疫中心，何仲平表示，檢疫中心遠離民居確會較理想，市民心理壓力亦較細，不過認為鄰近駿洋邨的居民，其實風險亦不大，因為接受檢疫的人士並無染病，亦正接受醫學監察，故認為情況亦可接受。

世界衛生組織早前呼籲，只有呼吸道感染病徵的人才需戴口罩，不過何仲平認為，香港人煙稠密，市民乘搭公共交通工具，或到人多地方時，都應該戴上外科口罩，尤其有確診患者並沒有任何外遊紀錄，很大機會屬於社區感染個案。

蔡堅亦質疑道：「係咪世衛每一句都跟足信晒？」對於之前有指控，認為醫護「慳啲使」護裝備，蔡堅表示反感，「唔知道有無用過腦呢？」他又表示，應將新型冠狀病毒納入勞工保險。